Calcio venezuelano: UCV sfida il Táchira sognando i play off

CARACAS. – Dall’inizio della stagione l’UCV ha giocato 10 gare nella Liga Futve vincendone 5 e pareggiandone 5, senza mai perdere. É seconda in classifica nella Primera División a -1 dall’Angostura, ma fino alla scorsa settima era in cima alla classifica. La formazione allenata dall’italo-venezuelano Daniel Sasso a inizio stagione aveva come obiettivo la permanenza nella massima serie del calcio venezuelano, adesso la storia é cambiata e la missione é quella di approdare ai play off per giocarsi il titolo del Torneo Apertura, che vale la possibilitá di cucirsi sul petto la “Estrella” (lo scudetto della Liga Futve), un titolo que manca dal 1957.

La squadra dell’Università Centrale del Venezuela, denominata “la Casa que vence las sombras”, affronterá oggi, alle 16:00 (ora di Caracas), il Deportivo Táchira nello stadio Olímpico della UCV. Una vittoria contro il “Carrusel Aurinegro” potrebbe servire per fare un salto importante verso la prossima fase.

Dal canto suo la formazione allenata dall’italo-venezuelano Eduardo Saragó é al quinto posto con 16 punti frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Quella che andrá in scena oggi sará una sorta di “Derby” per la collettivitá italiana per la presenza di Sasso sulla panchina dell’UCV” e Saragó e Edgar Pérez Greco su quella del Táchira.

Nella cittá di Mérida si giocherà una sorta di spareggio salvezza tra Estudiantes e Zamora: calcio d’inizio domani alle 19:00.

Domenica, alle 16:00, si accenderanno i riflettori dello stadio Olímpico per l’affascinante sfida tra Metropolitanos e Caracas. Le due squadre sono in corsa per un posto nella seguente fase. I “rojos del Ávila” si presenteranno con un nuovo allenatore, Henry Melendez che ha preso il posto di Leonardo González.

L’undicesima giornata della Liga Futve si completerá con Inter de Barinas – Academia Puerto Cabello (oggi alle 19:00 stadio Agustín Tovar), Carabobo – Rayo Zuliano (domani alle 19:45, stadio Misael Delgado), Deportivo La Guaira – Portuguesa (domani alle 20:30, stadio Olímpico) e Monagas – Angostura (domenica alle 19:00, stadio Monumental).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)