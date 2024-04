Reynders: “Vicino l’accordo per il rinnovo del Consiglio Generale della Magistratura”

MADRID – Il rinnovo del Consiglio Generale della Magistratura è più vicino di quanto si possa immaginare. Mancherebbe solo il “segnale politico”. Lo ha assicurato il Commissario Europeo per la Giustizia, Didier Reynders, a un piccolo gruppo di mass-media, tra cui l’agenzia Efe che ha rilanciato la notizia.

Il Commissario Reynders, da settimane, sta mediando nei negoziati tra Governo e Partito Popolare. E ha partecipato alle riunioni in cui il ministro di Giustizia, Feliz Bolaños, e il deputato conservatore, Esteban González Pons, hanno cercato di rimuovere ostacoli e superare incomprensioni per raggiungere un accordo.

Il rinnovo del Consiglio Generale della Magistratura sarebbe dovuto avvenire, come indica la Costituzione, circa cinque anni fa. Se ancora non lo è stato è perché i “popolari” hanno sempre trovato argomenti per temporeggiare o bloccare qualunque accordo. L’ultima volta è stato a causa dell’amnistia, il cui disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati ed ora è all’esame del Senato, dominato dai conservatori.