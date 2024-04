Sollevamento pesi: venezuelana Anyelin Venegas timbra il biglietto per Parigi 2024

CARACAS. – Ottime notizie per lo sport venezuelano! Oggi é arrivata la notizia che la spedizione che volerá verso i Giochi Olimpici Parigi 2024 avrá un nuovo membro: la sollevatrice pesi Anyelin Venegas.

La sportiva originaria dello stato Trujillo ha ottenuto il desiderato tagliando per l’evento a cinque cerchi grazie alle sue prestazioni nella Coppa del Mondo di Sollevamento pesi che si sta svolgendo a Phuket, in Tailandia.

Nello strappo, la Venegas ha sollevato 103 chilogrammi (stabilendo un primato nazionale), mentre nello slancio é riuscita ad alzare 126 kg per un totale di 229. Con questa prestazione ha chiuso al quinto posto, portando a casa il secondo pass olímpico nella specialità per la “Piccola Venezia”. In precedenza ci era riuscita Katherin Echandia, anche lei dopo le gare nella kermesse iridata.

Quando mancano 113 giorni all’accensione del braciere dello stadio olímpico di Parigi sono 19 gli sportivi venezuelani qualificati.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)