Ucraina, accordo bilaterale sicurezza Helsinki-Kiev

MADRID. – Il presidente finlandese Alexander Stubb e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky hanno firmato questa mattina a Kiev un accordo bilaterale di sicurezza decennale, in linea con l’impegno assunto a luglio. “Questo accordo decennale dimostra l’impegno a lungo termine della Finlandia a sostenere l’Ucraina. Copre diversi settori, tra cui il sostegno politico, il sostegno alla difesa e alla sicurezza, nonché il sostegno alla riforma e alla ricostruzione dell’Ucraina”, scrive la presidenza finlandese in un comunicato stampa.

Da parte sua, Zelensky in un post definisce quello firmato oggi “Un documento forte che dimostra la disponibilità della Finlandia a continuare a sostenere l’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa”. L’intesa, “aiuterà l’Ucraina a ricostruire il settore energetico, a valutare i danni ambientali, a rafforzare la protezione delle frontiere e delle infrastrutture critiche e a curare anche l’esercito ucraino. Grazie alla Finlandia per aver sostenuto l’Ucraina e il nostro popolo! Grazie per l’aiuto!”.

La Finlandia è l’ottavo paese a firmare un accordo di sicurezza con l’Ucraina. Stubb ha anche annunciato una 23esima tranche di aiuti militari, pari a 188 milioni di euro.