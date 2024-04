Rubiales arrestato in Spagna: indagato per corruzione e riciclaggio

MADRID. – L’ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, come riporta Tve, è stato arrestato dalla Guardia Civil appena atterrato all’aeroporto di Madrid-Barajas proveniente dalla Repubblica Dominicana. Il suo ritorno anticipato è stato motivato dall’imminente presentazione davanti alla giudice istruttore nell’ambito di un’inchiesta riguardante presunti appalti irregolari della Federcalcio spagnola durante gli ultimi cinque anni.

Le accuse che gravano su Rubiales includono corruzione, amministrazione sleale e riciclaggio di capitali, tutte ricollegate a contratti stipulati durante il suo mandato. In particolare, l’inchiesta si concentra sul trasferimento della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita, con sospetti di mazzette e riciclaggio di denaro legati all’organizzazione del nuovo formato a quattro squadre. Anche l’ex calciatore del Barcellona, Gerard Piqué, è stato coinvolto nelle indagini.

Tra gli affari sotto esame, emerge un contratto da 1,3 milioni di euro per la ristrutturazione dell’Hotel della Città del Calcio a Las Rozas (Madrid), sede del ritiro della nazionale, firmato tra il capo dell’impresa aggiudicataria, Angel Gonzalez Segura, e un architetto ora indagato.

Rubiales è stato condotto negli uffici della Guardia Civil per essere interrogato e si trova in detenzione in attesa delle decisioni delle autorità. Gli inquirenti hanno 72 ore di tempo per decidere se rilasciarlo o chiedere la conferma della detenzione a un giudice.

Questo non è il primo scandalo che coinvolge Rubiales. In passato è stato costretto a dimettersi dalla presidenza della Federcalcio spagnola a seguito delle polemiche per un bacio dato senza consenso alla calciatrice Jennifer Hermoso durante la premiazione della finale dei Mondiali di calcio femminile. Inoltre, è attualmente sotto indagine penale in Spagna per questo episodio e ha subito un divieto di tre anni dalle attività della Fifa.

L’arresto di Rubiales rappresenta un ulteriore colpo per il mondo del calcio spagnolo e pone l’attenzione sulle questioni di corruzione e trasparenza che affliggono l’organizzazione sportiva nazionale. Si attendono sviluppi nelle indagini e nei procedimenti giudiziari per far luce su questa vicenda.