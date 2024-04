Cresce l’occupazione, quasi 21 milioni di iscritti alla Sicurezza Sociale

MADRID – Un vero e proprio record: 20 milioni 900 mila occupati. È il riflesso della buona salute dell’economia. Stando a quanto reso noto dal Ministero dell’Inclusione, Previdenza Sociale e Migrazioni, a marzo il numero degli iscritti alla sicurezza sociale è aumentato di 193 mila 585 lavoratori. Ciò ha permesso di raggiungere i 20 milioni 901mila 967 occupati. Sono circa 525mila 414 lavoratori in più rispetto a un anno fa. La crescita è stata del 2,6 per cento.

L’asticella dei 21 milioni di occupati non è stata ancora superata. Ma la meta, ora, non pare più tanto lontano. Al contrario, ora pare a portata di mano. La ministra dell’Inclusione, Sicurezza Sociale e Migrazione, Elma Saiz, ha affermato che “in un modo o nell’altro è stata raggiunta una meta storica”. E non ha nascosto la propria soddisfazione.