Cospito, quattro parlamentari Pd accolti parte civile contro Delmastro

MADRID. – Debora Serracchiani, Walter Verini, Andrea Orlando e Silvio Lai sono i quattro parlamentari del Pd ammessi dal tribunale di Roma come parti civili nell’ambito del processo che vede imputato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, accusato di rivelazione di segreto d’ufficio nell’ambito della vicenda legata all’anarchico Alfredo Cospito, detenuto a regime di 41 Bis.

La richiesta – presentata lo scorso 12 marzo durante la prima udienza e respinta dal Gup – è stata accolta stamattina; nella lista dei testimoni accettati dal giudice figurano invece il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il capo del Dap Giovanni Russo e il deputato di Fdi Giovanni Donzelli.

Il processo ha origine proprio dal fatto che Delmastro rivelò al suo collega di partito le visite dei quattro parlamentari dem nel carcere di Sassari, dove era detenuto l’anarchico, nonché i legami di quest’ultimo con esponenti della criminalità organizzata, che Donzelli riferì in aula alla Camera. La prossima udienza del processo si terrà il 12 giugno.

“Deputati del Pd parte civile nel processo contro l’avversario. Mozione di sfiducia M5S contro una ministra tutta incentrata sull’inchiesta giudiziaria. Nonostante tanti argomenti di merito per attaccarli e chiedere le dimissioni, non resistono alla scorciatoia giudiziaria” scrive su X Enrico Costa, deputato di Azione, a proposito dell’ammissione di quattro parlamentari del Pd come parte civile nel processo a carico del sottosegretario Delmastro e della mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, in programma domani in aula alla Camera.