Ministro del Interior de Perú renuncia tras allanamiento a casa de la presidenta

CARACAS – El ministro del Interior de Perú, Víctor Torres, presentó su renuncia, trás haber sido cuestionado por el allanamiento de la Policía Nacional a la casa de la presidenta Dina Boluarte.

“A mí no me ha botado ni me han censurado (en el Parlamento), yo me voy tranquilo”, declaró Torres al abandonar el Palacio de Gobierno tras la sesión de este lunes del Consejo de Ministros.

El ministro se desempeñaba como máximo responsable de la policía, que el fin de semana allanó junto a la fiscalía la vivienda y despacho presidencial de Boluarte, en el marco de la investigación fiscal por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz de unos relojes Rolex que no habría declarado dentro de sus bienes.

El ministro aseguró que tomó esta decisión porque tiene “un problema familiar” y no por la presión de sectores políticos y sociales, que incluso llevaron a congresistas opositores a plantear que sea censurado en el cargo.

Torres agregó que deja el gabinete de ministros “en paz, con las manos limpias” porque ha “trabajado poniendo un grano de arena por el Perú”.

También invocó a todos los sectores del país a que “dejen trabajar a la presidenta” y aseguró que las investigaciones que se han abierto contra la mandataria “son elementos distractores”.

En su reemplazo, Boluarte tomó juramento a Ortiz Acosta, quien fue Director General de la Dirección General Contra el Crimen Organizado del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior.

Junto a Ortiz, la mandataria cambió a los ministros de Educación, de Desarrollo Agrario y Riego, de Producción, Comercio Exterior y Turismo, y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

La reestructuración del gabinete se produce dos días antes de que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, acuda al Congreso para pedir su voto de confianza,

Redacción Caracas