Sondaggio Cis, Pnv vincerebbe le elezioni nel Paese Basco

MADRID – Nelle prossime elezioni regionali nel Paese Basco fissate per il 21 aprile, il Partito Nazionale Basco (Pnv), anche se di misura, otterrebbe l’ennesimo trionfo. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio del “Centro de Investigaciones Sociológicas” (Cis). Alle sue spalle si piazzerebbe Eh Bildu, con appena una differenza tra i 2 e i 3 seggi. Il Psoe e il Partito Popolare, le due grandi forze politiche nazionali, occuperebbero rispettivamente la terza e la quarta posizione. Incerto, invece, l’esito elettorale di Sumar e Podemos che, non essendo riusciti a raggiungere un accordo, parteciperanno ognuno con la propria sigla.

In quanto ai candidati, invece, risulta che il leader più gettonato, con il 30,4 per cento delle preferenze, sarebbe Imanol Pradales. Lo seguirebbe con il 26,1 per cento, Pello Otxandiano. Al terzo posto, con l’8,2 per cento, si piazzerebbe il candidato del Pse-Ee, Eneko Andueza. Alle spalle del leader socialista, con non più del 4 per cento, il candidato dei popolari, Javier de Andrés.