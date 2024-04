Rai Italia: a Casa Italia il viaggio di Mattarella in Costa d’Avorio e Ghana

MADRID. – Al via domani la visita ufficiale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Repubblica della Costa d’Avorio ed in quella del Ghana: prima tappa ad Abidjan e poi Accra. Questo sarà l’argomento principale e di apertura nella puntata di Casa Italia, in onda domani 2 aprile su Rai Italia, RaiPlay e Rai2 in terza serata.

Un ponte tra l’Italia e il continente africano al centro della visita del Capo dello Stato in questi due Paesi dell’Africa occidentale, cercando una possibile occasione di crescita comune. Gran parte dell’Europa, ma soprattutto Paesi come Cina e Russia stanno intensificando i loro interessi strategici ed economici in Africa.

La Costa d’Avorio possiede un’economia prospera, basata principalmente sull’esportazione di materie prime con un mercato che punta soprattutto sul settore agricolo, impiegando nel comparto il 70% della popolazione. A contenderle la produzione di cacao al mondo, al di là del confine che le divide, c’è il Ghana, la seconda tappa della visita di Stato in Africa che attenderà il Presidente della Repubblica Mattarella, una Nazione tra i maggiori esportatori di caffè, legnami, energia, diamanti e petrolio, per quest’ultimo, grazie alla scoperta di un giacimento marino nel 200, il Paese si è posizionato in vetta ai più grandi produttori al mondo.

Ma c’è la dolosa piaga degli abiti usati a pesare sulla periferia: si contano almeno 15 mln di indumenti imballati in Europa e spediti là ogni settimana trasformandosi in cumuli di discarica. Roberta Ammendola affronterà il tema con i corrispondenti Rai Valerio Cataldi e Giovanna Botteri, rispettivamente dalle sedi di Nairobi e Parigi, Claudio Fava, Consigliere Centro Studi di Politica Internazionale e con Matteo Giusti, giornalista africanista.

Dall’Africa all’Asia, Casa Italia volerà in Giordania, scavata nella roccia, Paese arabo tra le sette meraviglie del mondo, con siti archeologici unici al mondo e con un ruolo geopolitico chiave per la stabilità del Medio Oriente. La città, regno di antiche civiltà, conta quattro milioni di abitanti che vivono tra edifici moderni e rovine d’epoca romana tra le migliori conservate al mondo. Una Nazione che per posizione geografica e stabilità politica interna, fa da cuscinetto in una zona del Medio Oriente piegata da conflitti. L’Ambasciata italiana è operativa sul territorio da più di 50 anni, impegnata in costanti scambi bilaterali ad ogni livello. A fare il punto saranno Luciano Pezzotti, Ambasciatore d’Italia in Giordania, Nicola Orsini, responsabile AVSI in Giordania e Andrea Polcaro, docente di archeologia Università di Perugia.

Si volterà pagina per parlare di sport. Con Piercarlo Presutti focus su Parigi 2024 ed in particolare sulle Paralimpiadi. Quali saranno le prospettive per il medagliere degli atleti azzurri e quali i risultati per i giochi dell’importante riforma storica che ha visto l’ingresso degli atleti paralimpici nei Gruppi Sportivi dei Corpi Militari. Approfondiranno Luca Pancalli, Presidente Comitato Paralimpico e Giacomo Perini, canottiere.

Il tema della disabilità sarà affrontato anche dal punto di vista del linguaggio, nell’appuntamento con la lingua italiana con la professoressa Lucia Pizzoli della “Società Dante Alighieri” che approfondirà alcuni aspetti politici e sociologici che riguardano l’evoluzione linguistica per evitare le discriminazioni.

Questa la programmazione nel mondo:

NEW YORK/TORONTO 2 aprile h 16.45

LOS ANGELES 2 aprile h 13.45

BUENOS AIRES/SAN PAOLO 2 aprile h 17.45

SYDNEY 2 aprile h 18

PECHINO/PERTH 2 aprile h 15

JOHANNESBURG 2 aprile h 16.30

BERLINO 2 aprile h16.30

LISBONA 2 aprile h 15.30