Tennis, Sinner numero 2 al mondo. Meloni: “Grazie per le emozioni che ci hai regalato”

MADRID. – Jannik Sinner esce vincitore dal torneo Atp 1000 di Miami, dopo aver battuto in finale il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-3 e 6-1. Un grande successo per il tennis italiano, che vede il 22enne altoatesino raggiungere la seconda posizione nel ranking ATP scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Fino alla sua vittoria, nessun tennista italiano aveva mai conquistato questa posizione nel ranking internazionale: ora Sinner guarda al primo posto occupato da Novak Djokovic, assente in Florida, che da lui dista poco più di 1.000 punti.

Ad esultare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che su X ha scrive: “Straordinario Jannik Sinner che vince nella finale dell’Atp Masters 1000 di Miami diventando il numero 2 del mondo. Grazie per le emozioni che ci hai regalato e per aver portato il Tricolore ancora più in alto. Auguri Campione!”.

Soddisfatto anche Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che sempre su X dichiara: “Ennesimo trionfo di Jannik Sinner. Per la prima volta nella storia un italiano è numero 2 nel ranking mondiale. Sei forte ragazzo, continua a farci sognare. Sei un esempio per tutti”.

Intervistato da Sky Sport, Sinner commenta il risultato: “Oggi ho vinto punti importanti e questo ha fatto la differenza – afferma – Nelle ultime due partite ho affrontato due giocatori totalmente diversi come Dimitrov e Medvedev, ed è bello trovare ogni volta una soluzione diversa per affrontare avversari differenti. Adesso c’è la terra rossa, ed è totalmente diverso. Ma anche lì, vediamo come gestisco le cose e vediamo come va”.