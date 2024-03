Tennis, Sinner demolisce Medvedev, in finale a Miami

ROMA. – Jannik Sinner in finale a Miami. Medvedev dominato 6-1, 6-2. Jannik chiude i conti in un’ora e 10′ di partita letteralmente filata via sui binari del campione di Melbourne. Irriconoscibile il russo (22 errori), ma grandi meriti all’azzurro, che vince il 5° scontro diretto di fila (20-1 in stagione), vendica la finale persa lo scorso anno a Miami e torna a giocarsi il Masters della Florida per la terza volta dopo 2021 (perso con Hurkacz) e 2023 (ko con Medvedev), la quarta in generale (vittoria a Toronto).

Sfiderà il vincente di Zverev-Dimitrov: in caso di successo domenica, salirà anche n°2 del mondo come mai nessun italiano era riuscito a fare in precedenza

(Adx/ASKANEWS)