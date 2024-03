ATP Miami, in semifinale Sinner contro Medvedev: domani altro capitolo della sfida infinita

MADRID. – Ancora loro, ancora Sinner contro Medvedev. Una sfida infinita che scriverà, domani a Miami, l’ennesimo, avvincente capitolo, in una semifinale attesissima.

La sfida infinita: conduce Medvedev 6-4. L’ultima volta il trionfo di Sinner agli AO

Il tennista russo ha liquidato nella notte in due set il cileno Jarry, imponendosi col punteggio di 6-2, 7-6 e confermandosi in gran forma. Basti pensare che Daniil a Miami, non ha ancora perso un set, vincendo in scioltezza tutte le partite. Nella tarda serata di ieri, anche Sinner aveva raggiunto le semifinali, con il solito passo autoritario, infliggendo un 6-4, 6-2 al ceco Machac, che ha impegnato l’italiano solo nel primo set. Domani, come detto, con orario ancora da stabilire, è il giorno del grande match di semifinale fra Sinner e Medvedev: questa sarà la sfida numero 11 tra i due tennisti. Per ora conduce Medvedev con 6 vittorie contro le 4 di Sinner. L’ultima vittoria del russo risale proprio allo scorso Master di Miami, mentre l’ultimo successo dell’altoatesino si riferisce alla vittoria finale in rimonta degli Australian Open dello scorso gennaio.

Jannik ha vinto 20 match su 21 disputati: un rullo compressore

Sinner sembra in buona forma, capace anche di superare qualche difficoltà nel corso delle ultime partite a Miami. Grazie alla vittoria contro Machac, è diventato il primo giocatore a raggiungere 20 successi in stagione. L’azzurro ha vinto 20 match sui 21 disputati: chi ci è riuscito negli anni duemila, è stato numero 1 al mondo. In questa élite rientrano Lleyton Hewitt, Andre Agassi, Roger Federer, Andy Murray, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Una statistica che non può che essere beneaugurante per Sinner.

Il tennista italiano: “Mi sento in forma. Potrei stare in campo per ore”

Intanto, ieri, il tennista italiano ha parlato della propria forma fisica in vista della semifinale: “Sono più allenato rispetto a un anno fa e sono in una buona forma fisica – ha detto Sinner – mi sento bene per competere ore e ore in campo. Sarà una partita difficile, ma sono contento di essere in semifinale”.

Il tennista russo: “Sinner un campione. Per me è una grande sfida”

A stretto giro di posta la risposta di Medvedev, alla vigilia della semifinale contro Sinner: “Jannik gioca ogni giorno meglio – ha dichiarato il russo – si vede che capisce sempre più il gioco e lo affronta con molta sicurezza. In questo torneo qualche volta è stato in difficoltà, ma è sempre riuscito a restare in piedi e a trovare una soluzione, così fanno i grandi campioni. Per me è una grande sfida, dovrò migliorare molto il mio gioco e dare il 100% in campo. So che non sarà una sfida facile, ma sono motivato e voglio andare là fuori e provarci, spero di riuscirci meglio dell’ultima volta. Ogni partita è diversa. Ma Sinner di certo cercherà di pensare a cosa ha fatto in Australia negli ultimi tre set per battermi”.