Calcio venezuelano: Deportivo Táchira-Metropolitanos aprirà le danze della 10ma giornata

CARACAS. – Nella settimana che ci porta verso la Domenica di Pasqua andrá in scena la decima giornata della Liga Futve con tante sfide interessanti.

Si partirá domani alle 19:00 (ora del Venezuela), nel Polideportivo Pueblo Nuevo con la sfida che metterá a confronto Táchira e Metropolitanos. Al momento, entrambe le formazioni sono nel G8, ma un passo falso potrebbe farli scivolare fuori dalla zona play off.

I precedenti tra “Aurinegros” e “Violetas” sono 17 con l’ago della bilancia che pende dalla parte degli “Andinos” 10 – 5. In due occasioni hanno chiuso la sfida in paritá.

Venerdì alle 16:00, una delle rivelezioni della Primera División, l’Angostura andrá a far visita allo Zamora. I “bianconeri” non stanno vivendo una buona stagione tra risultati che non arrivano ed alcune decisioni arbitrali che hanno regalato materiale alla moviola.

La capolista UCV scenderá in campo sabato, alle 15::00 nello stadio Pachencho Romero, per affrontare il Rayo Zuliano.

Il Caracas, che non vince dalla seconda giornata, cercherá di risorgere davanti ai propri tifosi quando affronterá sabato alle 17:45 l’Inter de Barinas.

Completeranno la decima giornata della Liga Futve: Portuguesa – Carabobo (sabato alle 20:30, stadio Agustín Tovar), Estudiantes de Mérida – Deportivo La Guaira (domenica alle 16:00, stadio Metropolitano) e Academia Puerto Cabello – Monagas (domenica alle 19:00, stadio La Bombonerita).

(di Fioravante De Simone // redazione Caracas)