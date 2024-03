Golf: Il Venezuela torna dal Sudamericano Juvenil con due medaglie d’argento

CARACAS. – Continua il momento magico dei golfisti venezuelani. Sal tracciato del “Club de Golf del Uruguay”, a Montevideo, Daniel Vanososte e María Mercedes Tablante hanno chiuso al secondo posto il “Campeonato Sudamericano Juvenil”.

Nella categoria maschile Vanososte si é aggiudicato la medaglia d’argento dopo aver chiuso le diverse manche con 69/77/68/78, prestazione che gli ha consentito chiudere al primo posto in coabitazione con l’argentino Samuel González. Poi allo spareggio ha avuto la meglio lo sportivo proveniente dalla “terra degli alfajores e il tango”. Nonostante l’amarezza per il secondo gradino del podio, Daniel Vanososte si conferma come una delle giovani promesse del golf.

Nella categoria mista, il vessillo del Venezuela é sventolato sul secondo gradino del podio grazie alla coppia María Mercedes Tablante – Daniel Vanososte. I due golfisti sono stati superati solo dalla coppia colombiana Juan Carlos Velásquez – Luana Valero, che con 589 colpi sono saliti sul gradino piú alto del podio. Al terzo posto sono arrivati i cileni Schele e Constanza Figueroa che hanno superato nello spareggio la coppia argentina Goti – Malena Castro.

Il Venezuela era volato in terra charrúa con la seguente delegazione Daniel Vanososte, Andrés Martínez, Alejandro Rivas, María Mercedes Tablante, Ivanna Flores e Michelle Barrios.

Durante quattro giorni sul green del “Club de Golf del Uruguay” si sono sfidati sportivi provenienti da Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay e Venezuela.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)