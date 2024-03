Baseball: la stagione della MLB inizia con 62 venezuelani in campo

CARACAS. – Dopo l’”anticipo” delle “Seoul Series” (con le due sfide tra Los Angeles Dodgers e San Diego Padres), la stagione della MLB scatta domani con tutte le squadre in campo. Nell’“Opening Day” scenderanno in campo 62 “peloteros” venezuelani che sognano di spodestare dal trono del baseball a stelle e strisce i Texas Rangers.

Conosciamo i giocatori venezuelani che mostreranno il loro talento in questa stagione.

Iniziamo con la National League dove una delle punte di lancia del Venezuela sará l’esterno Ronald Acuña (27 anni) in forza agli Atlanta Braves. Oltre a lui con la squadra dello stato della Georgia ci saranno l’intermezzo Orlando Arcia (29 anni) e il seconda base Luis Guillorme (29 anni).

I New York Mets avranno in panchina il manager venezuelano Carlos Mendoza. Tra i “peloteros” a disposizione del manager ci saranno i connazionali José Buttó (lanciatore), Omar Narváez (ricevitore) e Francisco Álvarez (ricevitore).

I Washington Natinals avranno a disposizione Keibart Ruiz (ricevitore) e Ildemaro Vargas (intermezzo).

Il ricevitore Rafael Marchán sará l’incaricato di rappresentare il Venezuela nella rosa dei Filadelfia Filis.

Proseguiamo con Florida Marlins che nel roster ha l’esterno Avisail García (26 anni) e Luis Arráez (25 anni).

I lanciatori Adbert Alzolay e Daniel Palencia difenderanno la maglia dei Chicago Cubs.

I San Francisco Gigants avranno tre venezuelani in squadra: il terza base Thaimo Estrada, il prima base Wilmer Flores e l’esterno Luis Matos.

I Milwaukee Brewers sono una delle squadre con piú venezuelani: William Contreras (ricevitore, 31 anni), Jesus Chirinos (1B), Andruw Monasterios (SS), Jackson Chourio (RF).

I Pittsburgh Pirates hanno nel roster Martín Pérez (L) e Alí Sánchez (R).

Proseguiamo con i San Luis Cardinals che hanno i ricevitori Wilson Contreras e Pedro Pagés.

Con gli Arizona Diamondbacks ci saranno 4 venezuelani: Eduardo Rodríguez (lanciatore), i ricevitori José Herrera e Gabriel Moreno, Eugenio Suárez (3B) e Jorge Barrosa (LF).

Mentre i Colorados Rockies avranno i lanciatori Germán Márquez, Antonio Senzatela, il ricevitore Elías Díaz e l’intermezzo Ezequiel Tovar.

Infine Pedro Ávila (lanciatore) e José Azócar (esterno) giocheranno con San Diego Padres.

Nell’American League iniziamo con i New York Yankees, la squadra piú titolata del baseball a stelle e strisce con 27 scudetti, che ha nel roster il lanciatore Yeduinson Aguilera, il terza base Oswald Peraza, l’intermezzo Gleyber Torres e l’esterno Oswaldo Cabrera.

Proseguiamo con i Tampa Bay Rays che potranno schierare il ricevitore René Pinto.

I Boston Red Sox avranno il lanciatore Bryan Mata e l’esterno Wilyer Abreu.

Il Venezuela dirá presente anche nel roster dei Cleveland Gardians grazie al seconda base Andrés Giménez, l’intermezzo Brayan Rocchio e l’esterno Gabriel Arias. Il lanciatore Eduard Bazardo giocherá con i Seattle Mariners.

Con i Kansas City Royals sono nel roster 5 giocatori venezuelani: il lanciatore Carlos Hernández, il terza base Maikel García, il lanciatore Ángel Zerpa, i ricevitori Freddy Fermín e Salvador Pérez.

I Detroit Tigers, non ne avranno un “pelotero” in campo, ma come consigliere del manager A. J. Hinch ci sará nientemeno che Miguel Cabrera che fino alla scorsa stagione era in campo.

I Minnesota Twins avranno la possibilitá di schierare sul monte il lanciatore Pablo López.

Una delle squadre piú seguite dai tifosi venezuelani nell’American League sono glii Houston Astros che hanno nel roster un campione come José Altuve. Con il seconda base ci saranno i connazionali Luis García (lanciatore), Kennedy Corona (esterno) e il coach Omar López (che durante lo Spring Trainning in alcune gare é stato il manager).

Infine i Los Angeles Angels hanno due giocatori nella lista dell’Opening Day, sono il lanciatore José Suárez e il seconda base Liván Soto.