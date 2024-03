La seconda edizione del “Padel Fest Venezuela” metterà in palio 80 mila dollari

CARACAS. – É tutto pronto per la seconda edizione del “Padel Fest Venezuela”. L’evento sportivo si svolgerá per il secondo anno di fila a Caracas tra il 4 e 13 aprile nel “Centro Deportivo San Luis”. La notizia é stata resa nota dagli organizzatori con un comunicato stampa.

L’evento é omologato dal “Circuito Padel Venezuela” e “Federación Venezolana de Padel” ed assegnerá punti per il ranking nazionale.

Nel comunicato stampa si legge che parteciperanno circa 1.700 sportivi e verrá messo in palio un montepremi di 80 mila dollari.

“Con questo livello di premi vogliamo stimolare la partecipazione di giocatori professionisti tanto nazionali come internazionali” – spiega David Navarrete, giocatore elite del padel, aggiungendo – “Anche se é un evento nazionale stiamo offrendo un montepremi piú alto delle sfide internazionali e punti per il ranking mondiale. Questo favorirá lo spettacolo in campo e sugli spalti”.

Stando a quanto riferito dagli organizzatori le categorie in gara saranno dalla 1ª alla 6ª in quella maschile, mentre in quella femminile ci saranno: 1ª, 2ª e 3ª. A queste si aggiungono la Master 50 e “Mixto Suma 8”. Tra le novitá la categoria “Juniores” per giovani con un’etá compresa tra i 12 e 16 anni.

Le persone che si recheranno presso il “Centro Deportivo San Luis” per assistere al “Padel Fest Venezuela” oltre allo spettacolo in campo potranno divertirsi con tutte le sorprese che gireranno attorno a questo evento: banchetti con bibite ed alimenti dei diversi sponsor, attrazioni per i piú piccoli, musica dal vivo e tante altre cose.

(di Fioravante De Simone // redazione Caracas)