F1, la Ferrari si gode il magic moment. Sainz: “Con questa macchina posso vincere tutto”

MADRID. – La Ferrari s’è desta. Il trionfo nel GP d’Australia di domenica scorsa, con la vittoria di Carlos Sainz Jr e il secondo posto di Charles Leclerc, ha certificato in modo inequivocabile la riscossa della Rossa. Ma, ancor di più, ha dimostrato che le Red Bull sono battibili e che la Ferrari può riuscire nell’impresa di insidiarle. Anche per ciò che riguarda il titolo mondiale.

Dopo la doppietta Rossa a Melbourne, il futuro è roseo

Da Melbourne, insomma, la scuderia italiana esce rafforzata con tante certezze in più. Ancora non si è spenta la eco del meraviglioso successo di domenica mattina, quando milioni di italiani si sono svegliati presto per assistere al trionfo di Sainz e all’ottima performance di Leclerc. A Melbourne è davvero successo quello che in pochi si aspettavano: la terza gara del Mondiale di F1 ha regalato emozioni fin da subito, con il clamoroso ritiro dopo poche curve di Max Verstappen e la bellissima cavalcata di un Carlos Sainz che è il vero protagonista dell’ultimo fine settimana.

Il suo successo ha del miracoloso: a sole due settimane dall’intervento di appendicite, Carlos è tornato, ha lottato come un leone ed ha donato alla Ferrari una vittoria che mancava dallo scorso GP di Singapore del settembre 2023. E la grande giornata ferrarista è stata completata da Charles Leclerc, che col secondo posto ha reso davvero storico questo GP d’Australia.

Il protagonista, Carlos Sainz: “Con una macchina così, si può vincere”

Intanto, il grande protagonista dell’ultimo GP, Carlos Sainz, oggi è tornato ad allenarsi, dopo il successo di Melbourne, che lo ha consacrato come uno dei campioni dello sport del momento. E lo ha fatto in un modo molto particolare, ovvero in sella a una bici, aspetto che ha destato la curiosità di molti:

“Mi sento bene – ha sottolineato il ferrarista – sono felicissimo dopo quello che è successo in quest’ultimo anno in generale. La vita è così. Dopo la notizia del non rinnovo, prepari la miglior stagione che puoi fare, l’allenamento, arrivi in Bahrain e fai podio, ti arriva questa appendicite che non sai quando ti farà tornare in forma, arrivi infine a Melbourne e vinci. È difficile, ma è bello. Adesso sono molto felice, con una macchina così, si può vincere. Il team si merita questi successi: stiamo facendo un grande lavoro. Ora vediamo di tenere questo ritmo anche in Giappone”.

Classifica rivoluzionata: Verstappen ha solo 4 punti di vantaggio su Leclerc

Ed ora anche la classifica piloti inizia a farsi interessante per la scuderia del Cavallino rampante: Leclerc, grazie al secondo posto australiano, ha solo 4 punti di svantaggio sul (presunto) imprendibile Verstappen (51 contro 47), mentre Sainz insidia il terzo posto di Perez, ora solo 6 punti più avanti del ferrarista.

Nella classifica dei team costruttori, il divario Red Bull-Ferrari si assottiglia sempre più, con Maranello seconda a soli 4 punti dalla scuderia che ha sede a Milton Keynes (97 contro 93). Il guanto di sfida è stato dunque lanciato. Prossimo appuntamento, il GP del Giappone a Suzuka, in programma il 7 aprile prossimo. Il duello Red Bull-Ferrari è appena iniziato.