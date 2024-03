Países latinoamericanos alertan que restricciones del CNE ponen en duda transparencia electoral

CARACAS – Siete naciones Latinoamericanas han manifestado su preocupación por elecciones en Venezuela y los impedimentos para la inscripción de la aspirante de la oposición Corina Yaris, como candidata presidencial ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

A través de un comunicado Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, manifiestan lo grave de la situación y cuestionan “la integridad y transparencia del proceso electoral en su totalidad”.

El último día de chance según el cronograma electoral venezolano, los partidos mayoritarios de la oposición venezolana —MUD y UNT— no han podido inscribir a su candidata, Corina Yoris, para que los represente en las próximas elecciones presidenciales, y exhortan a que la situación sea reconsiderada para que, las ciudadanas y ciudadanos que cumplen con los requisitos según la Constitución venezolana, logren quedar debidamente inscriptos.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), indicó haber agotado todos los medios a su alcance para intentar resolver, y la candidata Corina Yoris denunció que “sus derechos como ciudadana venezolana están siendo conculcados, al no poder acceder al sistema e inscribir su nombre”.

“El sueño” de Maduro

Mientras tanto y con manifestaciones de calle, Nicolás Maduro se inscribió ante el CNE como candidato presidencial, en busca de su tercer mandato y afianzarse en el poder por 18 años.

Maduro quien fue postulado por 14 partidos oficialistas agrupados bajo el Gran Polo Patriótico (GPP), aseguró que su postulación no se trata de una “elección por color”, sino de elegir el derecho de la independencia del país. Y agregó que con más de 10 candidatos inscritos, hay más de 35 partidos políticos representados.

Aseguró que no sólo inscribió su nombre, sino el sueño de la patria, “vine para invitarlos a seguir soñando, a seguir transformando nuestra realidad hacia el futuro”.

Dijo además que o con sin oposición “derecha maltrecha”, el 28 de julio habrá elecciones.

Aseguró que los sectores de oposición representan la “desesperanza, el pasado fallido, la nada, y la derecha de los apellidos y sus titeres, o titiritera, ellos no piensan por sí mismo, son piezas en el juego del Imperio estadounidense” y reiteró que “desde que Chávez me confió el destino de la patria, solo hay espacio para cumplir con la idea de proteger al pueblo, y la lealtad absoluta, no he hecho otra cosa en mi vida que cumplirle a Chávez”.

En horas de la tarde, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, reiteró que el lunes 25 de marzo finaliza el lapso de postulaciones para las presidenciales del 28 de julio, por parte de los partidos políticos.

Redacción Caracas