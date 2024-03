Imputan a la pareja de Ayuso por fraude fiscal y falsedad documental

MADRID – Un Juzgado imputa a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Desde el Gobierno instan al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a que exija a la presidenta de la Comunidad de Madrid las dimisiones. Isabel Díaz Ayuso, en Chile para promocionar la Comunidad de Madrid, calla.

El caso de fraude fiscal, que involucra al novio de Díaz Ayuso, tuvo un nuevo, aunque no tan inesperado, giro. La magistrada. Titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias Sánchez, ha resuelto citar como imputado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La jueza considera que González Amador cometió por lo menos dos delitos. A saber, el de fraude fiscal y el de falsedad documental.

La jueza presume que el imputado haya mentido para evitar pagar los impuestos que le correspondían. Habría defraudado supuestamente más de 350 mil euros: 155 mil en 2020 y casi 196 mil en 2021. Lo habría hecho presentando facturas falsas de operaciones comerciales que en realidad nunca existieron.

El Gobierno considera la imputación de González Amador prueba fehaciente que Díaz Ayuso, en su afán por defender a su pareja, habría mentido.

El presidente Sánchez, desde Bruselas, ha sido particularmente duro con el Partido Popular al que ha acusado de polarizar, de mentir y de ejercer una oposición destructiva. Ha asegurado que, luego de la imputación de González Amador, a Núñez Feijóo no le quedaría más remedio que tomar carta en el asunto. El presidente de Gobierno está convencido, y así lo ha expresado, de que “el señor Feijóo no tiene excusas” para no exigir su dimisión, “ni tampoco la señora Ayuso tiene argumentos, para no dimitir”. No le cabe duda alguna de que “es lo que todo el mundo espera”. Además, ha añadido que “quien quiere embarrar la política es porque está en el barro hasta arriba”.

El líder de los “populares” no se ha dado por entendido. Y ha evitado cualquier referencia al tema y puesto toda su atención al “caso Koldo”.

Calla la presidenta de la Comunidad de Madrid, a más de 10 mil kilómetros de la capital. Díaz Ayuso ha viajado a Santiago de Chile para promocionar la Comunidad de Madrid. Ha aprovechado la ocasión para encontrar representantes de la derecha chilena y de la Oposición.

Redacción Madrid