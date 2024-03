Calcio venezuelano: a Caracas tre gare in questa nona giornata della Liga Futve

CARACAS. – Caracas, la denominata “Ciudad de los techos rojos”, si vestirá a festa questo fine settimana per ospitare tre gare della nona giornata della Liga Futve. Questo turno di campionato inizierà oggi e si estenderà fino a lunedí. A Caracas gli amanti della palla a chiazze avranno la possibilitá di visitare durante tre giorni lo stadio Olímpico per assistere alle gare interne della rivelazione UCV, Metropolitanos e Deportivo La Guaira.

Oggi, alle 19:00 (ora del Venezuela) si accenderanno i riflettori dello stadio Olímpico per la sfida UCV – Portuguesa. Il denominato “equipo tricolor” vuole continuare la sua marcia vincente verso la fase finale e approfitterá del fattore campo per tenere il passo dell’Academia Puerto Cabello. Dal canto suo il “Penta” spera di mantenersi in corsa per la seguente fase.

Domani, alle 16:00, alle falde dell’Ávila si affronteranno Metropolitanos – Rayo Zuliano. Due formazioni con tutte le intenzioni di riprendersi dopo un inizio un po’ sottotono.

Infine domenica, alle 15:00, il Deportivo La Guaira ospiterá lo Zamora. I “naranjas” avranno un nuovo allenatore dopo l’addio di “Kike” García, al momento non c’é l’ufficialitá, ma stando ai rumors di alcuni siti il suo successore dovrebbe essere un allenatore che ha vinto lo scudetto pochi anni fa. Dal canto suo la squadra di Barinas vuole inaugurare la casella delle vittorie in questa stagione.

Il Caracas, che non vince dalla seconda giornata, andrá in casa del sempre ostico Monagas: gara in programma domenica alle 17:45.

Il posticipo in questo turno di campionato metterá a confronto l’Angostura con l’Academia Puerto Cabello. La squadra dello stato Bolívar, dopo aver battuto Deportivo Táchira e Caracas, cercherà di mettere nella sua lista anche l’attuale capolista della Liga Futve. Il calcio d’inizio nello stadio Ricardo Tulio Maya é fissato per lunedí alle 17:00.

La giornata si completerá con Carabobo – Estduantes de Mérida (domani alle 19:00, stadio Metropolitano) e Inter de Barinas – Deportivo Táchira (domenica alle 20:30, stadio Agustín Tovar).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)