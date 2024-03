Petro ordena capturar vivo al jefe de la principal disidencia de las FARC

CARACAS – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó apresar con vida a ‘Iván Mordisco’, líder del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, para que aclare sus acusaciones sobre un supuesto apoyo a la campaña presidencial del mandatario.

«Yo quiero que cojan vivo a ‘Iván Mordisco’, no me lo maten (…) Me tiene en un escándalo cuando yo ni de chiquito me quise meter a las FARC porque no comulgo con ese tipo de planteamientos. Quiero que esté vivo porque va a la cárcel a hablar, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones, aseguró el jefe de Estado y acotó que “debe conocerse la verdad”.

Estas órdenes surgieron este jueves después de que el líder del EMC afirmara en redes sociales que había respaldado su campaña presidencial, luego que Petro lo calificara como un «traqueto (narcotraficante) vestido de revolucionario».

“Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda (fundador de las Farc). Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo”, expresó ‘Iván Mordisco’ en una cuenta de X.

El jefe de Estado agregó: «Nosotros hicimos la paz hace 30 años y yo cumplo mi palabra. Dejamos las armas y no nos apoyamos en las armas ilegítimas de la nación».

Petro inició el año pasado una negociación de paz con el EMC y el 17 de octubre iniciaron un cese el fuego bilateral fue prorrogado por seis meses, hasta el 15 de julio próximo.

No obstante, el domingo pasado el Gobierno suspendió el cese al fuego con el EMC en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Cauca, luego de que en esta disidencia atacara a un grupo de indígenas en la localidad de Toribío causando la muerte a una lideresa indígena y heridas a dos personas más.

Redacción Caracas