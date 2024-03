Ai Act, gli esperti: “L’Europa non sia solo arbitro, ma player”

MADRID. – L’AI Act da poco varato dall’Unione Europea, il primo tentativo di regolamentare l’intelligenza artificiale, è un primo passo ma va accolto con maggiore prudenza rispetto ai toni trionfalistici di questi giorni. E anche la proposta di legge annunciata dal governo italiano, deve essere lo spunto per una ampia riflessione che coinvolga tutto il Parlamento.

L’occasione per fare il punto su gestione dei rischi e opportunità legate all’AI è stato un evento in Senato per presentare, tra le altre cose, il volume dal titolo “Il governo dell’Intelligenza artificiale”, il professor Ruben Razzante, docente di diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano.

Nella stessa mattinata, il sottosegretario Alessio Butti ribadiva che l’esecutivo presenterà un testo sul tema, a pochi giorni dall’AI Act europeo, entro Pasqua: “L’intelligenza artificiale non può essere gestita in modo verticistico, deve rivelarsi inclusiva fin dalla sua adozione, fin dalla definizione delle linee strategiche attraverso le quali deve essere messa a terra, cioè produrre gli effetti sulla collettività – sottolinea il professor Razzante –

Quindi questa proposta di legge che il governo ha annunciato dovrebbe essere il pretesto per un’ampia riflessione parlamentare, corale, inclusiva, democratica, dove tutti i gruppi politici possano esprimere il loro punto di vista e contribuire alla migliore elaborazione possibile. Perché questo disegno di legge andrà a impattare per i prossimi 10 vent’anni sulla vita di tutti i cittadini, e quindi è necessario che sul tema dei rischi e delle opportunità dell’intelligenza artificiale si apra un dibattito”.

Prima di essere governata, però, l’intelligenza artificiale ha bisogno di essere conosciuta. Ne è convinto Marco Lombardo, senatore di Azione, che avvisa: “In questi ultimi giorni ho registrato molto euforia, soprattutto nel mondo della politica, per l’emanazione del regolamento sull’AI Act europeo. Io personalmente non mi sento di condividere questa euforia, non perché non pensi che sia importante coniugare il tema dell’intelligenza artificiale alla compatibilità dei diritti umani, ma perché non penso che sia solo proprio un problema di regolazione: l’Europa non si può limitare a fare da arbitro tra Stati Uniti e Cina, perché l’arbitro per definizione non vince. L’Europa deve diventare un player”. Lombardo, nel maggio scorso, fu il primo senatore a leggere in aula, in modo dichiarato e provocatorio, un intervento scritto interamente dall’intelligenza artificiale.

Il nuovo regolamento varato dall’Europa è sostanzialmente volto a limitare i rischi, combattere le discriminazioni e a difendere la trasparenza e i valori democratici di libertà e uguaglianza all’interno dello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Secondo Lombardo però “non dobbiamo avere una posizione fetale, cioè tutto orientata sui rischi che ci sono, ma dobbiamo avere anche molta fiducia in tutte le applicazioni che l’intelligenza artificiale e generativa possono avere, per esempio nei campi della medicina predittiva, nei campi della giustizia, nei campi dell’accessibilità”. Ai Act