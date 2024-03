Amichevoli Calcio, l’Italia domani contro il Venezuela. Spalletti e Batista fanno le prove in vista di Euro 2024 e Copa América

MADRID. -Torna in campo la Nazionale italiana di calcio. Gli azzurri giocano domani a Fort Lauderdale (sulla costa sud-orientale della Florida, negli Usa) la prima delle due amichevoli che fanno parte del calendario di test in vista del Campionato Europeo di calcio, che si terrà in Germania nel prossimo mese di giugno. La seconda partita è in programma domenica 24 marzo a New York con l’Ecuador.

Spalletti proverà la difesa a 3. In attacco spazio a Chiesa e Retegui?

La Nazionale italiana affronterà dunque domani il Venezuela (ore 22 italiane), occasione che consentirà al CT Luciano Spalletti si svolgere alcuni esperimenti. Alla vigilia del match contro la Vinotinto, poche rose e tante spine per il Commissario Tecnico azzurro, alle prese con il delicato caso Acerbi, escluso dalla Nazionale e rimpiazzato dal romanista Gianluca Mancini, in attesa di conoscere le decisioni riguardo al suo litigio con Juan Jesus da parte della Procura Federale, con l’accusa di razzismo che gli è stata lanciata dal difensore del Napoli.

Ma ora occorre concentrarsi sul campo, anche per prepararsi ad Euro 2024 che inizia fra meno di 3 mesi e che vedrà l’Italia partire nel ruolo di campione in carica, dopo il successo ottenuto nel 2021 a Wembley. Per il match contro la nazionale di mister Fernando Batista, Spalletti sembrerebbe intenzionato a provare la difesa a 3, con Mancini, Buongiorno e Bastoni subito in campo. Alle spalle dell’unica punta Retegui, dovrebbero agire Pellegrini e Chiesa, dati entrambi in gran forma.

L’ambizioso Venezuela di Batista si prepara per la Copa América

Sarà una prova amichevole interessante anche per il Venezuela, che in questi giorni si sta preparando al meglio in vista dell’esordio in Coppa America, previsto il 22 giugno contro l’Ecuador al Levi’s Stadium di Santa Clara negli Stati Uniti. La Vinotinto giocherà anch’essa una seconda amichevole, il 24 marzo prossimo contro il Guatemala.

Nella nazionale venezuelana vi sono vecchie conoscenze di club italiani: su tutti, il capitano Tomas Rincon, che in Italia ha giocato per un decennio, indossando le maglie di Sampdoria, Torino, Genoa e Juventus. Con i bianconeri, ha anche vinto uno scudetto e una Coppa Italia. Poi ecco Darwin Machis e Rafael Romo dell’Udinese, Yordan Osorio del Parma, Telasco Segovia della Primavera della Sampdoria e Christian Makoun, che gioca nella Juventus Next Generation.

Due nazioni amiche: Venezuela-Italia sarà un grande spettacolo

C’è grande attesa per questa amichevole, match nel quale si affronteranno due nazioni storicamente amiche e che, c’è da scommetterlo, metteranno in campo tanta classe e talento. Lo spettacolo sembra dunque assicurato.