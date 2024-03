México avisa que no aceptará a deportados por la ley «draconiana» de Texas

CARACAS – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió este miércoles que su Gobierno no aceptará a migrantes deportados por el Gobierno de Texas si entra en vigor la «ley draconiana» SB4, que el martes estuvo vigente por unas horas en medio de idas y venidas de fallos judiciales.

«Si pretendieran deportar, por ejemplo, que no les corresponde, nosotros no aceptaríamos deportaciones, de una vez lo adelanto, del Gobierno de Texas y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados», dijo el mandatario en conferencia de prensa

El presidente mexicano tildó de “draconiana” la ley de Texas que permite a las fuerzas de seguridad locales detener a las personas migrantes irregulares. Agregó que sería incluso violatoria de los derechos humanos, “deshumanizada, anticristiana”.

“Estamos en contra de esta ley draconiana. Es completamente opuesta, contraria a los derechos humanos. Una ley deshumanizada, anticristiana, injusta, violatoria de preceptos, de normas de la convivencia humana, no solo de derecho internacional, sino de la Biblia”, expuso.

López Obrador destacó que la legislación, que también es conocida como SB4, es inadmisible en cuestiones judiciales, ya que este tipo de medidas solo pueden ser aplicadas a nivel federal, no local. Un punto central en la batalla judicial entre la Administración de Joe Biden y la Gobernación de Texas.

El 19 de marzo de 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a la entrada en vigor de una ley de Texas con la que la Policía local puede arrestar a quienes crucen sin documentos de México hacia el territorio estadounidense para, posteriormente, deportarlos o encarcelarlos.

Horas más tarde, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. anuló el fallo, mismo que se discutirá este 20 de marzo de 2024, con el fin de determinar si la ley podrá continuar o no.

La migración irregular ha alcanzado cifras récord en los últimos tres años, con cerca de 3,2 millones de extranjeros indocumentados detenidos en todo el país, frente a 2,7 millones en 2022, 1,6 millones en 2021 y 400.650 en 2020.

