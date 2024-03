Perú: Fiscalía investiga a Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito

CARACAS – Fiscalía de Perú ordenó abrir una investigación preliminar contra la presidenta, Dina Boluarte, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, tras supuestamente no declarar en documentos oficiales la propiedad de varios relojes de lujo, incluido un Rolex.

“La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha dispuesto, en la fecha, iniciar diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidenta de la República, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de la marca Rolex”, informó el Ministerio Público peruano en su cuenta de X.

Según una nota periodística publicada el 14 de marzo, la mandataria peruana tendría una colección lujosa de hasta 14 relojes, entre los que destaca un Rolex valorado en 14.000 dólares.

Tras el reportaje, Boluarte señaló la semana pasada que se trata de un reloj “de antaño” y que es producto de su “esfuerzo”, ya que trabaja desde los 18 años. “El artículo en particular es de antaño. Lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir: he entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano”, declaró Boluarte.