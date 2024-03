“Traiettorie”, “anti guida” per chi intende affrontare il trauma dell’emigrazione

MADRID – “Abbiamo cominciato a lavorare nel 2017 studiando al tempo stesso le modalità per fornire psicoterapie on-line e i problemi che emergevano dagli italiani nel mondo, una ricerca confluita poi nel rapporto Italiani nel Mondo 2020-2021 – ha spiegato (Repubblica, 20 novembre 2023) la psicoterapeuta Anna Pisterzi autrice, con la collaborazione di Giona Chiovetto e Gaia Figini, del libro “Traiettorie”, che sarà presentato martedì 19 marzo, presso l’Ambasciata d’Italia in Spagna.

“Traiettorie”, come spiega Pisterzi non vuole essere una “guida tradizionale” ma “un’anti guida” per chi cambia paese e deve affrontare le difficoltà, quando non il trauma, di lingua, cultura, abitudini e tradizioni diverse.

“Il libro – sottolinea Chiovetto (Repubblica, 20 novembre 2023) – nasce da quanto emerso dai pazienti e dalle comunità italiane all’estero ed è rivolto a chi sta pensando di partire ma anche a chi resta…”

Presentato recentemente alla Camera dei deputati, “Traiettorie” è stato lo spunto per un interessante dibattito al quale hanno partecipato anche i deputati Fabio Porta (Pd – Ripartizione America Meridionale), Toni Ricciardi (Pd – Ripartizione Europa) e la deputata di Azione, Giulia Pastorella.

Nel suo intervento, il deputato Porta poneva l’accento sul “fenomeno emigrazione” che, a suo avviso, “non va solamente studiato, ma seguito e accompagnato anche con apposite proposte di legge”. L’emigrazione con il suo impatto psicologico, ha fatto notare il deputato del Pd, “coinvolge anche le famiglie che restano”.

Per il deputato Ricciardi, il libro di Anna Pisterzi “rappresenta uno strumento utilissimo per fornire le coordinate orientative”. Considera che sia stato scritto “con un approccio psicologico che condivide”.

La deputata di Azione, Anna Pastorella, prendendo spunto dall’opera, ha commentato che di emigrazione non debbano parlarne solo i deputati italiani eletti all’estero “ma anche chi si occupa delle politiche sul nostro territorio”. Ha spiegato che le “politiche del nostro paese non riguardano solo chi resta, ma anche chi potenzialmente vuole andare all’estero e quindi va preparato”.

“Traiettorie, Guida psicologica all’espatrio”, che sarà presentato nei prossimi giorni a Madrid, vuole essere comunque una guida o, forse, una “non guida” psicologica all’espatrio, dall’idea al progetto fino al rientro in Italia.

