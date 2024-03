Tennis: Sinner si arrende, Alcaraz in finale a Indian Wells

ROMA. – La prima sconfitta stagionale per Jannik Sinner arriva a Indian Wells. Dopo 19 vittorie consecutive si ferma la striscia dell’azzurro, battuto da Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 californiano. Lo spagnolo ha vinto con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-2 in poco più di due ore di gioco, ma intervallate da una pausa di tre ore dopo appena tre game per via della pioggia.

Sinner: “Una lezione per me, ora penso a Miami”

“Sono stato positivo durante tutta questa serie di vittorie, resto positivo anche adesso, perché ho perso in semifinale di Indian Wells, che è comunque un ottimo risultato. Ora, il prossimo torneo è Miami. Quindi sono già concentrato per quel torneo, dove ci sarà anche Berrettini e sono molto contento. Quello che mi è mancato oggi è stato essere troppo prevedibile in alcuni punti. Sapete, stavo facendo sempre le stesse cose, il che nella mia mente mi ha mandato un po’ giù”. Lo ha detto Jannik Sinner commentando la sconfitta con Carlos Alcaraz in semifinale al torneo Masters 1000 di Indian Wells.

“Sicuramente è dura che tutto finisca così qui – ha aggiunto – perché per me questo è un posto davvero speciale in cui giocare. Ho perso, ma ci saranno altre occasioni per noi” .

Bertolucci sulla sconfita di Sinner: destabilizzato timing d’impatto

La sconfitta di Jannik Sinner da parte di Carlos Alcaraz a Indian Wells è stata analizzata e spiegata in breve da Paolo Bertolucci su X (ex Twitter): “Il top spin di Carlos Alcaraz con l`aiuto della superficie ha destabilizzato il timing d`impatto a Jannik Sinner. Da qui i tanti errori di dritto, la perdita di campo e la difficoltà nel modificare la tattica”.

