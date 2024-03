Calcio venezuelano: Deportivo Táchira-Puerto Cabello vale il primo posto, sfida al vertice nella Liga Futve

CARACAS. – La 6° giornata di campionato della Liga Futve vedrà contrapposte Deportivo Táchira e Academia Puerto Cabello in un entusiasmante big match che vale un grande passo in questo inizio di campionato. Stasera alle ore 18:00 il Polideportivo Pueblo Nuevo di San Cristóbal sarà teatro di una partita fondamentale per definire le gerarchie della Liga Futve.

Un “match clou” che ha dentro di sé voglia di rivalsa e sogni da realizzare. Il “Carrusel Aurinegro” vuole balzare in vetta alla classifica e allungare l’imbattibilitá a 35 gare senza conoscere ko. I “Porteños” per continuare i sogni di gloria e ripetere la fantastica stagione 2023 quando sono riusciti a qualificarsi alla fase finale e la Coppa Libertadores. Al momento i ragazzi di Noel Sanvicente vogliono allungare in cima alla classifica.

I precedenti sono 12 con uno score di 6 vittorie per gli “Andinos” e uno per i “Porteños”. In cinque occasioni hanno pareggiato. Mentre il bilancio dei gol é di 13 per il Táchira e 8 per il Puerto Cabello.

Domani alle 18:00, nello stadio Misael Delgado, si affronteranno Carabobo – UCV: entrambe sono in attesa di un passo falso del Puerto Cabello per balzare in cima alla classifica. I “Granates” sperano che questa gara auiti a smaltire l’amarezza per l’eliminazione nella Fase 1 della Coppa Sudamericana: ko 4 – 5 con il Metropolitanos dopo i calci di rigore,

In questo turno di campionato il posticipo avrá come protagonista Deportivo La Guaira – Metropolitanos: l’appuntamento é fissato per domenica alle 19:00 nello stadio Olímpico. I “Naranjas” sono amareggiati per il ko ai rigori nella Coppa Sudamericana, mentre i “Violetas” vogliono allungare la festa.

La sesta giornata si completerá con Portuguesa – Monagas (oggi alle 19:00, stadio Agustín Tovar), Estudiantes de Mérida – Inter de Barinas (domani alle 15:00, stadio Metropolitano), Zamora – Caracas (domani alle 18:00, stadio Agustín Tovar) e Rayo Zuliano – Angostura (domenica alle 15:00, stadio Pachencho Romero).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)