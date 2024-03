Incontro Buccino – Puente, Ferrovie, autostrade, porti al centro dell’interesse

MADRID – Ferrovie, autostrade, porti e aeroporti. Sono stati questi i principali argomenti affrontati dal ministro dei Trasporti e la Mobilità Sostenibile, Oscar Puente, e l’Ambasciatore d’Italia, Giuseppe Buccino, nel corso di un incontro definito “cordiale”. Il ministro e il diplomatico hanno affrontato un amplio spettro di argomenti d’interesse comune.

In particolare, il ministro Puente e l’Ambasciatore Buccino, si precisa in una nota stampa dell’Ambasciata d’Italia, si sono mostrati d’accordo “sul rilievo della tematica dei trasporti nel quadro della cooperazione bilaterale, in ambito europeo e mediterraneo”.

Sempre nel comunicato stampa, si precisa che l’Ambasciatore Buccino ha “portato all’attenzione diretta del Ministro l’invito formulato dal Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini a partecipare alla sessione inaugurale dell’evento ‘De Portibus. Il Festival dei porti che collegano il mondo’, prevista a La Spezia il prossimo 10 maggio, riscontrando l’interesse dell’interlocutore per l’iniziativa”.

Redazione Madrid