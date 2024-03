Indian Wells, stasera il debutto di Sinner. Può diventare numero 2 del mondo

MADRID. – Cemento rovente a Indian Wells dove stasera alle ore 20 italiane Jannik Sinner farà il suo esordio nel famoso ed ambitissimo torneo Masters 1000.

Indian Wells, inizia l’avventura: l’italiano è tra i favoritissimi

L’altoatesino, in grande ascesa ed attualmente numero 3 al mondo, affronterà il 27enne australiano Thanasi Kokkinakis, capace di sconfiggere nel 2018 anche Roger Federer. Un avversario, dunque, da prendere con le molle, anche se il tennista italiano vestirà stasera i panni del grande favorito. Il torneo californiano lo stimola: guardando ai precedenti più significativi del passato, salta agli occhi la semifinale persa lo scorso anno contro Carlos Alcaraz, guarda caso il tennista che Sinner può superare per diventare numero 2 del mondo nella classifica ATP.

Sinner numero 2 al mondo: ecco tutte le possibilità

Un’eventualità che si verificherà se Sinner vincesse Indian Wells o se fosse finalista del torneo, ma non contro Alcaraz. Seconda posizione nell’ATP garantita a Sinner anche se arrivasse in semifinale e Alcaraz perdesse entro i quarti di finale, oppure se perdesse ai quarti o agli ottavi, ma Alcaraz non arrivasse in semifinale e Medvedev non vincesse il titolo. Ultima possibilità di diventare numero 2 Sinner la avrebbe se uscisse nei primi tre turni del torneo ma Alcaraz arrivasse al massimo agli ottavi e Medvedev non vincesse il titolo. Tante, come visto, le possibilità di incastro: gli esperti di tennis credono che, dopotutto, sia solo una questione di tempo e chissà, anche di pochi giorni.

Il match di questa sera

Intanto c’è da superare questo primo scoglio Kokkinakis. La sfida in programma alle ore 20 ha il sapore della rivincita per il tennista di origine greca, che lo scorso anno dovette arrendersi per 6-1 6-4 al giovane altoatesino, match valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia. Sempre in ottica scalata al secondo posto delle classifiche ATP, va aggiunto che Sinner, dopo aver disputato il suo match contro Kokkinakis (i tifosi italiani sperano sia vincente), potrà accomodarsi ad osservare da spettatore interessato la sfida delle 3 di notte (ora italiana) fra l’altro azzurro Matteo Arnaldi e Carlos Alcaraz, attualmente numero 2 al mondo. Insomma, sarà un’altra notte da vivere intensamente per tutti i tifosi italiani del tennis. In attesa, si spera, dell’ennesima magia di Jannik Sinner, che tenterà di avvicinarsi sempre più alla vetta del tennis mondiale.

Sinner alla vigilia del match contro Kokkinakis: “Lavoro per diventare il migliore”

Jannik Sinner, intanto, a poche ore dal suo debutto al BNP Paribas Open, primo Masters 1000 della stagione, conferma il suo approccio tranquillo e rilassato: “Questo tipo di motivazione (diventare il numero 2 del mondo, ndr) mi spinge ancora di più – ha detto in conferenza stampa – ma il mio obiettivo resta diventare un giocatore migliore settimana dopo settimana. Indipendentemente dai risultati, lavoriamo per questo e spero di dare il 100% in ogni aspetto. Sento tanto l’affetto dei tifosi italiani. Ma la cosa più importante, rimane il lavoro: io sono ossessionato dal lavoro, se non lavoro sto male”.