Europa League, Scamacca e tre pali: l’Atalanta pareggia con lo Sporting. Oggi tocca a Roma, Milan e Fiorentina

MADRID. – Gli ottavi di finale di Europa League e Conference League entrano nel vivo, con le gare di andata che interessano ben 4 squadre italiane. A cominciare dall’Atalanta, che ieri a Lisbona contro lo Sporting ha ottenuto un buon pareggio esterno per 1-1.

Atalanta, un pari prezioso ma quanta sfortuna

Risultato prezioso in vista del ritorno a Bergamo fra una settimana, ma che di certo lascia un pizzico di amaro in bocca agli uomini di Gasperini, a lungo padroni del gioco e che hanno avuto la sfortuna di colpire tre pali. Con un po’ più di precisione, il match avrebbe di certo avuto un finale ancor più favorevole. Le cose, tuttavia, sembravano essersi messe male nei primi minuti, quando lo Sporting (impegnato nella corsa al titolo con il Benfica nel campionato lusitano) partiva a razzo, trovando il gol del vantaggio al 17’ con l’estroso Paulinho.

Da quel momento in poi, tuttavia, saliva in cattedra l’Atalanta, che prima del termine del tempo pareggiava con Scamacca. Nella ripresa, altri assalti vani dei lombardi, che chiudevano il match sull1-1, come detto, non senza qualche recriminazione per i tanti legni colpiti.

L’Olimpico spingerà la Roma contro l’ostico Brighton. Milan favorito sullo Slavia Praga

Oggi in campo, sempre per gli ottavi di finale di andata di Europa League, ci vanno anche Roma e Milan. I giallorossi nel tardo pomeriggio saranno impegnati allo stadio Olimpico contro gli inglesi del Brighton, formazione allenata dal mister italiano Roberto De Zerbi. I capitolini desiderano continuare il loro brillante cammino europeo, che li ha portati a raggiungere negli ultimi due anni due consecutive finali di coppe europee (Conference League, vinta, ed Europa League) e che ha consentito all’intero calcio italiano di ricevere un importante lustro internazionale. Il Brighton rappresenta tuttavia un avversario molto ostico. Gara che dunque, per la Roma, si preannuncia molto difficile. A guidare l’attacco di De Rossi saranno Lukaku e Dybala. Lo stadio sarà come al solito esaurito, con una presenza di circa 65.000 spettatori, protagonisti, c’è da scommetterlo, del solito grande spettacolo coreografico e di tifo.

Stasera in campo a San Siro anche il Milan, opposto ai cechi dello Slavia Praga. Avversario atleticamente preparato ma assolutamente alla portata del Milan, fortunato nel sorteggio: “Per noi è un momento cruciale della stagione – ha dichiarato alla vigilia l’allenatore rossonero Stefano Pioli – e contro lo Slavia non occorrono distrazioni”. Nella formazione iniziale, ecco pronti Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle della punta Giroud, per tentare di dare l’assalto alla difesa ospite ed ipotecare, se possibile, il passaggio ai quarti fin dalla gara di questa sera al Meazza.

Conference League, la Fiorentina contro il Maccabi Haifa

In serata si gioca anche l’andata degli ottavi di finale di Conference League, con un’altra squadra italiana impegnata: si tratta della Fiorentina, che gioca alle ore 21 in Ungheria contro gli israeliani del Maccabi Haifa, sede scelta per motivi di ordine pubblico. Dopo la delusione in finale dello scorso anno contro il West Ham, la squadra di Vincenzo Italiano vuole riscattarsi e provare ad arrivare in fondo alla competizione. Out Arthur e Martinez Quarta, ci sarà spazio in avanti per Nzola come unica punta.