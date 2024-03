Conte: “Per Meloni una sconfitta in Abruzzo sarebbe un duro colpo”

MADRID – A giudizio di Giuseppe Conte una eventuale sconfitta nelle regionali in Abruzzo della coalizione che sostiene il Governo non comporterebbe conseguenze immediate per l’esecutivo.

“Non direi proprio a rischio”, ha detto il leader del M5S intervistato da Fanpage, “ma sicuramente sarebbe un duro colpo per Giorgia Meloni. E per Fratelli d’Italia, perché l’Abruzzo è diventato un po’ il feudo di FdI, la succursale della sezione di Colle Oppio. Marco Marsilio è una persona fidatissima, è stato messo lì creando un sistema di potere direttamente ricollegabile al partito guidato da Roma”.

Il leader de M5S si pè poi chiesto se, “per imprimere una svolta, rispetto al grande e diffuso malcontento che c’è in Abruzzo”, non fosse possibile “affidare la guida del governo regionale a un abruzzese doc”.

“Possibile che non ci sia una persona seria, competente e capace?”, è stata la domanda retorica del premier alla quale ha subito risposto:

“Ecco, questa persona noi l’abbiamo trovata in Luciano D’Amico. Quindi, per rispondere al malcontento diffuso in materia di sanità, di infrastrutture ,di protezione delle bellissime risorse naturali, abbiamo pensato di costruire un nuovo progetto ed affidarlo a un abruzzese.

L’Abruzzo, agli abruzzesi”.

L’ex premier, sempre nell’intervista rilasciata a Fanpage, ha sottolineato che “Giorgia Melon ha illuso grandemente il suo elettorato”.

“Ha preso voti dicendo che l’Italia avrebbe riacquistato una credibilità che secondo lei aveva perduto – ha commentato -. Soprattutto ha assicurato che avrebbe difeso interessi nazionali con grandissima forza e vigore.

Con ironia, Giuseppe Conte ha affermato che la premier, a Bruxelles, “non batte assolutamente un colpo”.

“Da ultimo – ha aggiunto – ha accettato un Patto di stabilità e crescita, l’accordo franco tedesco, che ci mortifica, mortifica la nostra economia enormemente per tutti gli anni a venire”.

Ha quindi proseguito sostenendo che la premier, a Washington, non ha fatto altro che “seguire in modo pedissequo e passivo le indicazioni che arrivano su tutti i fronti internazionali”.

“Se esiste una Alleanza atlantica – ha detto -, il Movimento 5 stelle ci vuole stare. Non lo mettiamo assolutamente in discussione”.

Ma ha precisato che con “gli alleati si parla, si discute e si cerca anche di indirizzare a soluzioni quelle che sono le questioni internazionali più spinose, tutelando gli interessi nazionali, quelli europei e ovviamente privilegiando la pace alla guerra”.

Ha assicurato che “tutto questo non sta accadendo”.

“E addirittura Giorgia Meloni – ha criticato – si ritrova anche in ritardo, quando gli Stati Uniti sterzano come è successo a Gaza, dove si sono resi conto che questa carneficina non può continuare e quindi hanno tolto la copertura politica a Israele”.

Redazione Madrid (con informazioni di Askanews)