México: Manifestantes de Ayotzinapa derriban la puerta del palacio presidencial

CARACAS – Decenas de manifestantes derribaron este miércoles una de las puertas del palacio presidencial de México para exigir justicia por la desaparición de 43 estudiantes en 2014.

Las imágenes de televisión mostraron a un grupo de personas impactando un vehículo contra uno de los tres accesos del Palacio Nacional, por el que luego entraron un puñado de manifestantes encapuchados y aparentemente algunos familiares de los desaparecidos.

En el interior del palacio, los manifestantes fueron repelidos con extinguidores de incendios por un puñado de guardias militares a cargo de la seguridad.

El fugaz asalto ocurrió durante una conferencia de prensa del presidente Manuel Andrés López Obrador quien denunció un “plan de provocación”.

Es un movimiento en contra de nosotros (…). Es un plan de provocación clarísimo”, dijo el presidente López Obrador, al ser interrogado por periodistas sobre lo que estaba sucediendo al exterior del recinto.

“Quisieran que respondiéramos de manera violenta, pero no lo vamos a hacer, no somos represores (…). Se va a arreglar la puerta y no hay problema”, añadió.

Los jóvenes desaparecieron entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, en un caso en el que estarían involucrados agentes policiales y militares, junto a carteles del narcotráfico, y que aún conmociona al país.

