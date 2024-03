“Caso Koldo”, Armengol non si dimette

MADRID – Francine Armegol, presidente della Camera Bassa, ha rotto il silenzio. Lo ha fatto per assicurare che non è sua intenzione dimettersi, poiché non è indagata nell’ambito del “caso Koldo”. Armengol ha detto che “è a dir poco sorprendente che colui che chiede le dimissioni sia l’unico indagato per lo scandalo delle mascherine”. Ha quindi difeso la sua gestione a capo del Governo delle Baleari e accusato il Partito Popolare di aver oltrepassato ogni limite.

La presidente della Camera dei Deputati ha indetto una conferenza stampa il giorno dopo che i “popolari” presentassero una mozione di sfiducia per esigere le sue dimissioni. I conservatori ritengono che la terza carica dello Stato sia stata “un collaboratore necessario” nella presunta trama di corruzione.

Armengol ha assicurato che non permetterà che nessuno macchi la sua reputazione. Nell’offrire ai giornalisti la sua versione dei fatti ha messo l’accento sulla realtà creatasi nel 2020 per via della pandemia, Nessuna regione era preparata, nessuna aveva le risorse per far fronte all’emergenza. Da qui l’urgenza di acquistare respiratori e, soprattutto, mascherine per il personale medico sanitario. Ha negato ogni implicazione dai fatti di cui è stata accusata dai “popolari”, che vede invece presuntamente coinvolti funzionari di vari ministeri.

“È stata arrestata una ventina di persone – ha ribadito -. Nessuna nelle isole Baleari”.

Le spiegazioni d Armengol, per il Partito Popolare, non hanno alcun valore. E, per questo, hanno reiterato la loro richiesta di dimissioni. I socialisti, invece, fanno quadrato attorno ad Armengol.

Patxi López, portavoce del Psoe nella Camera Bassa, e Gerardo Pisarello, deputato di Sumar, hanno considerato che Armengol è stata tempestiva e chiara nelle sue spiegazioni. Podemos, dal canto suo, non si è esposta. Non si è espresso sulla richiesta di dimissioni di Armengol, in quanto considerano che sia una decisione che spetta solamente al Psoe. Ma hanno ritenuto che i socialisti non vadano all’origine del problema.

Redazione Madrid