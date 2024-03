L'”Italian Design Day” conquista Madrid

MADRID – Sostenere il “Made in Italy” e dare una maggiore visibilità all’”Italian Design Day”. Di questo si tratta l’iniziativa “El Diseño Italiano a pie de calle”, in programma il mese di marzo.

Dopo il successo dello scorso anno, l’Ambasciata d’Italia a Madrid, in collaborazione con l’ufficio Ice, ha deciso di lanciare la seconda edizione del progetto di promozione del “design” italiano. All’iniziativa hanno aderito oltre 25 rivenditori di prodotti italiani.

I negozi aderenti a “El Diseño Italiano a pie de calle”, esporranno sulle proprie vetrine una pellicola traslucida recante il simbolo dell’IDD (Italian Design Day). E su tutti i prodotti italiani applicheranno uno sconto dal 5 al 20 per cento sul prezzo di vendita, nei limiti temporali indicati.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una serie di eventi orientati a promuovere l’eccellenza italiana nel campo del design. Per esempio, la mostra “Mimetica – Riflessi e rifrazioni ceramiche all’Istituto Italiano di Cultura di Madrid; la seconda tappa in Spagna della mostra sul design industriale italiano denominata “Created in Italy”, e l’allestimento di uno spazio Italia per la terza volta consecutiva a Casa Decor.

Redazione Madrid