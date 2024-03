Spagna, cresce l’occupazione a febbraio

MADRID – Buone notizie dal mondo del lavoro. L’occupazione, stando a quanto reso noto dal Ministero del Lavoro, ha recuperato quanto aveva perso a gennaio e raggiunto cifre che non si registravano dal 2007. Infatti, gli occupati sono stati 103mila 621 in più rispetto a gennaio. Quindi, il numero degli iscritti alla sicurezza sociale è salito a 20 milioni 700mila, mentre la disoccupazione è calata di settemila 452 unità. I disoccupati registrati presso gli uffici di collocamento sono due milioni 760mila.

A fare da locomotiva all’occupazione sono stati i settori alberghiero e della ristorazione, con 29mila 230 nuovi iscritti alla sicurezza sociale, e quello dell’istruzione con. 28mila 941 in più. Anche l’edilizia, e la manifattura, hanno registrato una crescita di tutto riguardo. 18mila 189 persone in più, la prima, e 13mila 130 unità la seconda.

Non tutti i settori hanno registrato un incremento degli iscritti alla lista della sicurezza sociale. Hanno segnato il passo il commercio e i servizi sanitari. L’occupazione, poi, è cresciuta più tra le donne che tra gli uomini. L’anno scorso, più della metà dei nuovi posti di lavoro, il 54,52 per cento ad essere precisi, è stata occupata dalle donne. Aspetto negativo, la minor crescita degli under 25.

Se si analizza la classifica per regione, la maglia nera spetta ad Aragona e a Madrid. Sono infatti queste le regioni in cui più è cresciuta la disoccupazione. In cima alle regioni virtuose, invece, troviamo Andalusia e quella “Valenciana”.

Redazione Madrid