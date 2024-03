La Corte Suprema sdogana Trump: può candidarsi

NEW YORK. – L`ex presidente americano Donald Trump non può essere escluso dalle primarie del Colorado, ha stabilito la Corte Suprema all`unanimità, aprendo la strada all’ex presidente per partecipare non solo alle votazioni nei singoli stati ma per la candidatura repubblicana – che appare sempre più vicina – per un nuovo mandato alla Casa Bianca.

La decisione della Corte suprema arriva alla vigilia del Super Tuesday, quando una quindicina di Stati, incluso il Colorado, terranno le primarie.

Trump ha immediatamente celebrato la sentenza come una “GRANDE VITTORIA PER L’AMERICA”.

I giudici hanno convenuto all’unanimità che la sezione Terza del 14esimo emendamento invocato in Colorado per bloccare Trump non può essere utilizzato “poiché la Costituzione attribuisce al Congresso, e non agli Stati, la responsabilità di far rispettare la Sezione 3 contro funzionari e candidati federali”. La Corte ha anche messo in guardia dal caos minacciato da “esiti statali contrastanti”, cioiè dalla possibilità di escludere un candidato in alcuni stati, ma non in altri. Una situazione che creerebbe confusione per un periodo prolungato, “fino e forse oltre l’inaugurazione”, afferma la sentenza.

Se su questi punti la Corte è stata unanime, i tre giudici di posizione liberale hanno sostenuto in separata sede che la decisione della Corte si è spinta troppo lontano.

I giudici Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Ketanji Brown Jackson hanno scritto che la decisione potrebbe “schermare” Trump da “future controversie”. I tre dissenzienti (in parte) hanno scritto che “non possiamo unirci a un’opinione che decide senza necessità questioni importanti e difficili, e quindi concordiamo solo nel giudizio”.

Oltre al Colorado, anche il Maine si è mosso per escludere Trump dalle sue primarie a causa del ruolo nella rivolta del Campidoglio. Le sentenze sono state sospese in attesa della decisione della Corte Suprema. L’eleggibilità al voto dell’ex presidente è stata messa in discussione in più di 30 stati utilizzando la clausola di insurrezione del 14° emendamento.

(Orm/Mal /askanews)