Nuoto: CIV di Caracas con due nuotatori nella prima edizione dei “Juegos Bolivarianos de la Juventud”

CARACAS. – Il Centro Italiano Venezolano di Caracas continua a dimostrare che é un grande vivaio per il nuoto, basta guardare non solo i risultati nei diversi eventi in giro per il paese (campione del primo Estadal de Masificación y Especialización e quarto posto nel Festivak de Natación – Categoría Escuela), ma anche quando vengono diramate le liste dei convocati del Venezuela.

Nella sede del sodalizio itálico di Prados del Este sono arrivate le convocazioni per Nicole Christensen e Manuel Díaz che in questa occasione con le loro bracciate rappresenteranno il Venezuela nella prima edizione dei “Juegos Bolivarianos de la Juventud” che si disputeranno nella cittá di Sucre, in Bolivia, tra il 4 e il 14 aprile di quest’anno.

Oltre a questi due campioni targati CIV fanno parte della lista di convocati tre nuotatori di origine italiana Fiorella Grossale, Diego Caruci e Gabriel Tortola. La lista del Venezuela la completano Monica Leydar, Nicole Gutierres, Isabela Berzal, Camila Araujo, Nathalie Medina, Valesa Betancourt, Ana Verde, Valeria Vivas nella categoria femminile. Mentre in quella maschile ci sono Dennis Pérez, Sergio Ybarra, César Paredes, Víctor Castillo, Javier Colmenares, Carlos Valderrama e Francisco Montaño.

Alla prima edizione dei “Juegos Bolivarianos de la Juventud” parteciperanno circa 2000 sportivi in rappresentanza di Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú e Venezuela. Gli sport in gara in questa maniestazione saranno 23.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)