Motori: acquistare una FIAT a credito è possibile grazie a Bancamiga

CARACAS – La striscia di asfalto luccicante si snoda tra le montagne, mentre l’azzurro del Mar dei Caraibi scintilla sotto i raggi del sole di un pomeriggio che diventa sera. Il motore della tua auto romba, in un ruggito pieno e gorgogliante, mentre premi sull’acceleratore; l’auto prende velocità e, in quel momento, ti senti veramente e pienamente felice. E se a questo aggiungi la musica, ad un volume moderato, che viene fuori dallo stereo della macchina ti senti padrone del mondo. E’ il sogno di molti giovani e non tanto.

Quando ci si appresta ad acquistare un’auto, nuova o usata che sia, non tutti possono permettersi di sborsare l’intera somma in un unico pagamento: in questo caso si può ricorrere a un finanziamento, che permette di comprare il veicolo versando l’importo in più rate.

In Venezuela FIAT offre diverse opzioni di finanziamento grazie ad un accordo stipulato con Bancamiga. I modelli che si possono acquistare a rate sono: “Mobi Trekking”, “Argo Trekking” e “Cronos Drive”.

Il finanziamento dell’auto è un sistema di pagamento alternativo che ci permette di possedere un veicolo con il 50% di finanziamento, le cui quote si estendono fino a 48 mesi.

Per optare a questo finanziamento, oltre a compilare il modulo, gli interessati devono consegnare copia del codice fiscale, documentazione a dimostrazione del reddito e della solvibilità (occorre cioè dimostrare la possibilità di ripagare il finanziamento), documenti di certificazione di lavoro, ed altri requisiti che sono elencati sul sito www.fiat.com.ve o presso i concessionari autorizzati.

Dopo aver concreato il finanziamento possiamo goderci il piacere di guidare. Anche se per molti di noi è una passione, non è sicuramente un processo noioso che ci permette di arrivare da un punto A a un punto B. Sará come cavalcare un bellissimo cavallo meccanico, guidare è una miscela sinfonica di fisica, sport e arte. Ma bisogna sempre sapere che per avere il controllo di potenti forze meccaniche si richiede una grande abilità. Il tocco e il tempismo sono essenziali. Il piacere coinvolgente di cambiare marcia coordinando cambio, frizione e volante è unico.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)