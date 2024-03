Centro Italiano Venezolano di Caracas: Santa Messa e Processione in onore a San Gabriele dell’Addolorata, Santo Patrono d’Abruzzo

CARACAS. – Il prossimo sabato 9 marzo, i membri del Consiglio Direttivo del Centro Italiano Venezolano di Caracas e del Comitato Dame, in collaborazione con varie associazioni come Associazione Civile Abruzzesi in Venezuela, Abruzzesi degli Altos Mirandinos, Associazione Civile Abruzzese de La Victoria, Associazione Latinoamericana in Italia ALI e Associazione Abruzzesi e Molisani nel Mondo A.C., sono lieti di invitare tutti i soci e i membri dei Centri Italo-Venezuelani affiliati a Faiv, così come gli ospiti delle associazioni regionali partecipanti, a partecipare alla Santa Messa e Processione in onore a San Gabriele dell’Addolorata, patrono d’Abruzzo.

Questo evento di profonda tradizione religiosa e culturale si svolgerà alle 12:00 p.m. presso il Salone Italia, dove i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte a una commovente cerimonia religiosa seguita da una processione in onore del santo. Inoltre, è stato preparato un meraviglioso finale che includerà musica e una selezione speciale di gastronomia italiana per tutti i presenti.

L’importanza di questa celebrazione va oltre il religioso, poiché rappresenta un momento di unione e fraternità tra le comunità italiane residenti in Venezuela. È un’opportunità per rafforzare i legami culturali e condividere esperienze tra coloro che sono uniti da radici e tradizioni comuni.

Tutti sono cordialmente invitati a prendere parte a questa splendida attività, dove la fede, la cultura e il cameratismo si uniscono in onore a San Gabriele dell’Addolorata. L’invito è esteso a tutti: soci, membri dei Centri Italo-Venezuelani affiliati a Faiv e ospiti delle associazioni regionali partecipanti. È un’occasione unica in cui fede, cultura e cameratismo si fondono in onore a San Gabriele dell’Addolorata.