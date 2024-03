Letizia Battaglia la fotorreportera italiana que le disparó a la mafia con su lente

CARACAS – Fue inaugurada en la Sala Trasnocho Arte Contacto (TAC) la muestra fotográfica “Letizia Battaglia: crónica, vida y amor”, exposición que organizó la Embajada de Italia en Caracas, el Istituto Italiano de Cultura de Caracas en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Cooperación Internacional de Italia y el Archivio Letizia Battaglia, para presentar un total de 89 fotos de quien fuera la primera fotorreportera italianas.

Con impactantes imágenes en blanco y negro y una impecable curaduría y montaje que lleva al espectador a adentrarse en imágenes de la mafia siciliana de mediados de los años setenta, la apertura de la sala se dio con la presencia del Embajador de Italia, Giovanni Umberto De Vito, acompañado de el primer Consejero, Giuseppe Giacalone, representantes de la Embajada, el Director del Istituto Italiano de Cultura, Andrea Baldi y un grupo de invitados especiales y público visitante, bajo el recibimiento de José Pisano, Director del Trasnocho y Constanza de Rogatis, directora la Sala TAC.

El Embajador De Vito comentó que Battaglia es la fotógrafa italiana más importante de siglo pasado que supo documentar a través del lente de su fotocamara las acciones del fenómeno mafioso que amenazaba fuertemente, por un largo periodo entre los años 50 a 90 del siglo pasado, los valores de convivencia y la libertad, y supo retratar la reacción de la sociedad civil, que a pesar las dificultades, siempre mantuvo con una fe inquebrantable en la justicia. “Se empeñó en demostrar que las ganas de vivir de una comunidad libre era más fuere que cualquier chantaje”.

El diplomático indicó que precisamente gracias al destello de humanidad dentro de un contexto degradado, en 1986 el fue concedido uno de los premios internacionales más importante en fotografía social.

Homenaje a la mujer

Por su parte, Andrea Baldi mencionó que la escogencia de Battaglia busca promover su trabajo y reconocerlo y además rendir homenaje las mujeres a través de su ejemplo de valentía y determinación en un momento que le fue duro trabajar y vivir, por ello la muestra estará abierta durante el mes de marzo como mes de la mujer, para rendirle homenaje a esta gran y reconocida fotógrafa documentalista.

Destacó que la curaduría de la muestra itinerante es de Marco Meneguzzi y fue organizada por el Archivio Battaglia conjuntamente con el MAE de Italia y va a recorrer América, siendo su primer punto Caracas, para después ir a Argentina en dos etapas, Chile y México.

La misma exhibición ya ha sido expuesta en París y Bruselas donde ha tenido gran exito y es un homenaje a la fotógrafa siciliana que consagró su propia vida al compromiso social.

Para Battaglia la fotografía era un instrumento para denunciar el rastro de muerte y sangre ocurrido por la mafia de los años 70 y 80 que amenazaba a niños, mujeres y personas comunes que poblaba Sicilia y Palermo.

Fue una gran mujer, una guerrera que tuvo que luchar para posicionarse como mujer independiente y reportera en una Palermo que era una ciudad muy cerrada y machista, por eso esta exposición será una de la manifestaciones a celebrase en el mes de la mujer, indicó el director cultural.

La crónica fotográfica con la cual Letizia Battaglia debutó a mediados de los años setenta en Sicilia, tenía que convivir y atestiguar las guerras de la mafia, y le tocó como única mujer en ejercer ese oficio, registrar con crudeza el horror y la cotidianidad de la muerte.

“La mirada de Battaglia no se entrega a la sangre, y recorre también la inocencia originaria, aquella de los niños y de los desvalidos: sus fotos, tomadas casi siempre en un contexto social de degradación inimaginable, muestran la esperanza y la vida que quieren florecer a pesar de las adversidades, de allí el título de la exposición”, reseña el texto de sala.

“La crónica se rinde ante la vida, gracias al sentimiento amoroso que se encuentra detrás de la cámara de la fotógrafa”, quien en cada circunstancia expresa una chispa de esperanza que parte del amor por la vida, escondido en los sucesos violentos que expresa su lente.

Battaglia tuvo la valentía de dispararle a la mafia, pero a través de su lente y su óptica, de allí que es una oportunidad única de ver interesantes imágenes muy crudas, reales y profundas, que llevan a reflexionar sobre un momento de la historia que marcó una cultura y a un país.

El cuidado de su archivo conformado por más de 600.000 imágenes, se encuentra confiado a la Associazione Archivio Letizia Battaglia, fundada por Letizia en 2021, junto a sus nietos Matteo y Marta Sollima.

Quién fue Letizia?

Letizia Battaglia (Palermo, 1935 -2022) es reconocida a nivel mundial como una de las primeras fotorreporteras italianas, quien a los 34 años y con tres hijas, se inició en la fotografía, trabajando en calidad de periodista para L’Ora, diario de tendencia democrática radical. En 1991 fundó su agencia Informazione Fotografica.

“Durante esos veinte años, Battaglia es una de las principales reporteras de las guerras de la mafia, con una particular sensibilidad hacia las mujeres, niñas y niños sicilianos que viven en condiciones de miseria y pobreza. En 1985, luego de más de una década documentando los efectos de la mafia en la sociedad siciliana, es reconocida con el W. Eugene Smith Fund Grant. Es la primera mujer europea en recibir este premio”, reseña el folleto de la exposición.

Battaglia mantuvo un fuerte compromiso político y llegó a diputada regional de Sicilia, pero en paralelo incursionó como editora y fundó la revista mensual Grande Vu, la bimestral Mezzocielo –ideada y realizada sólo por mujeres– y el sello editorial Le Edizioni della Battaglia.

Tuvo grandes reconocimientos internacionales y fue propuesta para el Nobel de la Paz por el Peace Women Across the Globe; fue la única italiana incluida por el New York Times entre las 11 mujeres más representativas de 2017 y ese año fundó en Palermo el Centro Internazionale di Fotografia. Falleció en la ciudad que la vio nacer el 13 de abril de 2022.

La exhibición es altamente recomendada para descubrir momentos, documentar sucesos y conocer la dura realidad de la sociedad italiana.

El horario dela exposición es de martes a domingo de 2:00 p.m. a 6:00 p.m con entrada libre y detalles de la programación pueden encontrarse en las cuentas @salatac1 y @trasnochocult (X anterior Twitter e Instagram) y la página www.trasnochocultural.com

Como complemento a la muestra, se va a proyectar en el cine del Trasnocho la película “Sólo por pasión” que cuenta la vida de Letizia Battaglia y representa un tributo a la mujer fuerte. Habrá foros, visitas guaidfas y también se editará un catálogo con la colaboración de la Farnesina (Ministerio de Exteriores de Italia), cuya edición se está produciendo en Argentina y llegará a Venezuela para ser presentado en la Sala Tac en los próximos días, aseguró José Pisano, Director del Trasnocho.

Letizia Buttarello / Redacción Caracas