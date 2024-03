Calcio venezuelano: Caracas-Deportivo Táchira, storia di una partita mai come le altre

CARACAS – Lo chiamano il “Clásico del Futve” e niente in Venezuela (a livello calcistico, nel baseball c’é il Magallanes – Caracas) è più atteso di un Caracas – Deportivo Táchira. Il primo si giocò il 14 luglio 1985, il prossimo domenica nello stadio Olímpico della UCV. Di fronte, come sempre, Caracas e Táchira: mai amiche, sempre nemiche sportivamente parlando. Considerando solo le partite ufficiali sarà la 124ª volta e se tutte sono state sentite, questa lo è particolarmente: se vince la squadra giallonera dell’italo-venezuelano Eduardo Saragó è fuga, se vince il Caracas di Leonardo González è sorpasso in testa alla classifica.

I “Rojos del Ávila” nelle prime quattro giornate hanno collezionato 2 vittorie (2-0 contro il Deportivo La Guaira e 0-1 con il Rayo Zuliano), un pareggio (1-1 con l’Estudiantes de Mérida) e una sconfitta (0-1 con il Portuguesa). I capitolini sono a -1 dalla vetta dove in questo momento ci sono Táchira, UCV, Puerto Cabello e Carabobo a quota 8 punti.

Sull’altra sponda ci sará il “Carrusel Aurinegro” che non solo si presenta con il cartello di campioni in carica della Liga Futve, ma anche con una scia di 33 risultati utili consecutivi (un primato per la massima serie del calcio nazionale).

Nei 123 precedenti tra Caracas e Táchira il bilancio é di 38 vittorie per i “Rojos del Ávila” e 36 per gli “Andinos”. In 49 occasioni il segno “X” ha fatto da padrone. Da segnalare che sei gare disputate tra Caracas e Táchira si sono concluse in paritá nei 90 minuti regolamentari. L’ultima vittoria dei “Rojos del Ávila” risale al 22 aprile 2022 quando s’imposero per 2-0 con reti di Samson Akinyoola e Saúl Guarirapa. Mentre l’ultima volta che il “Carrusel Aurinegro” ha portato a casa l’intera posta in palio é stato il 28 novembre 2021: 1-0 con rete di Yerson Chacón.

La quinta giornata si completerá con: Metropolitanos-Carabobo (oggi alle 16:00, stadio Olímpico), Monagas-Estudiantes (oggi alle 19:00, stadio Monumental), UCV-Zamora (domani alle 15:00, stadio Olímpico), Angostura-Portuguesa (domani alle 17:45, stadio Ricardo Tulio Maya), Inter de Barinas-Deportivo La Guaira (domenica alle 20::30, stadio Agustín Tovar) e Puerto Cabello-Rayo Zuliano (domenica alle 19:00, stadio La Bombonerita).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)