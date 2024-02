Lotta greco-romana: il venezuelano Raiber Rodríguez si qualifica per Parigi 2024

CARACAS. – Sale a nove il numero di atleti venezuelani qualificati per i Giochi Olimpici Parigi 2024 grazie a Raiber Rodríguez. Per il campione nato il 28 diciembre 1990 a Barinas sará la seconda esperienza ai giochi dei cinque cerchi, in precedenza aveva partecipato a Rio 2016.

Rodríguez si é qualificato nella categoría 60 kg dopo aver battuto per 5 – 1 il messicano Alexis Rodríguez nella finale del “Campeonato Panamericano de Lucha” che si é disputato ad Acapulco. In semifinale, il lottatore creolo si era sbarazzato del colombiano Dicther Toro con il punteggio di 9 – 1.

Nella sua precedente esperienza ai Giochi Olimpici Rio 2016, Raiber Rodríguez era stato battuto (8 – 0) nel secondo turno dall’azero Rovsen Bayramov.

Rodriguéz aggiunge il suo nome a quelli di Yulimar Rojas nel salto triplo (difenderá la medaglia d’oro vinta a Tokyo 2020); il nuotatore Alfonso Mestre che parteciperá nei 400 e 800 metri stile libero; Douglas Gómez nel tiro sportivo 25 metri, Leonel Martínez nel tiro sportivo; Omailyn Alcalá nel pugilato categoria 57 chilogrammi, l’amazzone Patricia Ferrando nella categoria “dressage” (nota anche come addestramento), Luis Fernando Larrazábal nel salto con ostacoli e ciclismo di squadra.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)