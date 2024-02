Jannik Sinner difenderà i colori dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi. Con lui altri tre azzurri

MADRID. – Anche nel tennis inizia a crescere la febbre per le Olimpiadi. Dal 27 luglio al 4 agosto prossimi, i campi del Roland Garros a Parigi faranno da prestigioso scenario per il torneo olimpico della racchetta, mai così atteso come quest’anno, soprattutto in Italia.

Sinner sicuro di partecipare: giocherà per la medaglia d’oro

Come previsto dal regolamento, ci saranno cinque specialità: singolare e doppio maschile e femminile ed anche il doppio misto. Saranno assegnati 56 posti che si baseranno sul ranking ATP e WTA, ma non saranno necessariamente tutti in ordine, visto che si potranno schierare solamente quattro giocatori per nazione. Unico sicuro rappresentante dell’Italia sarà Jannik Sinner.

L’attuale numero 3 del Mondo ha già dichiarato di voler partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024, dopo un 2023 da record ed un inizio di nuovo anno altrettanto positivo. Ma non solo: si vocifera che l’altoatesino potrebbe anche essere il portabandiera italiano al momento della cerimonia inaugurale. In attesa che la notizia venga confermata, l’Italia già spera in un’Olimpiade da sogno, con una medaglia importante (chissà, anche la più importante), che potrebbe arrivare proprio dal tennis.

Le parole di Sinner: “Un onore rappresentare l’Italia alle Olimpiadi”

“A Parigi giocherò per me stesso, ma comunque anche per l’Italia – aveva dichiarato nei giorni scorsi Sinner – è infatti sempre un grande onore rappresentarla”. Parole chiare, che testimoniano la grande intesa che il tennista ha con tutto l’ambiente sportivo azzurro. Sembrano davvero lontani i tempi in cui il ragazzo di San Candido decise di non partecipare alla rassegna a cinque cerchi: Sinner infatti, tre anni fa, decise di non partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e quella presa di posizione gli costò anche numerose critiche. Ma oggi, tutto sembra diverso.

Gli altri italiani alle Olimpiadi: Musetti, Arnaldi e Sonego sperano

Dietro di lui, è gran bagarre per assicurarsi gli altri tre posti disponibili per disputare le Olimpiadi. In questo momento, oltre a Sinner, gli altri tre rappresentanti in singolare sarebbero Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Tutto, infatti, appare ancora aperto: da sottolineare che le classifiche ATP (maschile) e WTA (femminile) del 10 giugno 2024 – subito dopo gli Open di Francia 2024 – determineranno la maggior parte degli atleti che saranno presenti alle Olimpiadi di Parigi 2024.