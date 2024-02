La Farnesina ricorda l’Ambasciatore Attanasio, Cirielli: “Memoria non scalfita”

MADRID. – Un momento di grande solennità e commozione si è svolto questa mattina alla Farnesina, quando una corona di fiori è stata deposta ai piedi della Scalinata dedicata all’ambasciatore Luca Attanasio, scomparso in Congo tre anni fa a seguito di un attentato in cui hanno perso la vita anche il Carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Moustapha Milambo, e di cui oggi si celebra la memoria.

“Il ricordo dell’Ambasciatore Attanasio è vivo qui alla Farnesina in ogni luogo a lui dedicato. Il suo ricordo vive anche nei colleghi diplomatici, per cui rappresenta un esempio e a cui vogliamo che i giovani si ispirino durante il loro percorso lungo la carriera diplomatica”. Così il Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, durante la Cerimonia di commemorazione.

“I suoi valori morali – ha aggiunto – sono ben noti a tutti; per questo la Farnesina ha dedicato a lui delle borse di studio per favorire e rafforzare lo scambio di cultura tra popoli”.

Presente alla cerimonia anche la moglie dell’Ambasciatore Attanasio, Zakia Seddiki Attanasio: “Tenere viva la memoria di Luca ha un valore che va oltre la sua persona, ma serve a dare un riconoscimento al modo in cui Luca ha rappresentato il suo lavoro. Luca ha rappresentato il suo Paese con grande orgoglio, essere diplomatico era la sua missione di vita, diceva sempre di avere una responsabilità grande come il nostro Paese”.

Il ricordo del Carabiniere Vittorio Iacovacci

Nel corso dell’evento è stato ricordato anche l’impegno e il sacrificio del Carabiniere Vittorio Iacovacci, come ha sottolineato il Generale dell’Arma dei Carabinieri Francesco Gargano: “il Carabiniere Iacovacci lascia un grande esempio di coerenza, valore, determinazione e coraggio. Era un ragazzo semplice, un bel Carabiniere, portatore di valori straordinari”.

“La figura di Luca Attanasio è per noi esemplare. L’ambasciatore ha saputo dare impulso ad iniziative innovative, che offrono spunti innovativi per una rafforzata presenza in Africa del nostro Paese; lo spirito di servizio e la ricerca della pace lo rendono una persona eccezionale e continua a far parte della famiglia Farnesina, che sarà sempre la sua casa”, ha detto in chiusura Riccardo Guariglia, Segretario Generale della Farnesina.