Elezioni in Sardegna, per il Pd  il segno di una svolta

MADRID – Aria di trionfo in casa Pd. Pierluigi Bersani, esponente del centrosinistra, ha scritto su X: “Lo squillo di tromba è arrivato! Grazie Alessandra per come hai guidato la riscossa sarda. Adesso, tutti in Abruzzo!”.

Sulla stessa falsariga il deputato Pd Stefano Graziano. Anch’egli ha commentato su X l’esito positivo nelle amministrative in Sardegna.

“Cambia il vento in Sardegna – ha scritto -. Auguri ad Alessandra Todde! E complimenti a Ely Schlein per l’ottimo risultato del Pd, primo partito in regione. Sconfitta l’imposizione di Giorgia Meloni. Avanti così, uniti si vince. Aió!”

Stesso tono trionfalistico quello impiegato da Marco Furfaro, componente della segreteria nazionale del Pd.

“La destra non è invincibile – ha scritto su X -. Uniti la destra si può battere. Grazie Alessandra. Grazie Sardegna. Avete fatto un bel regalo a Michela. C’è un’Italia migliore di chi ci governa, da oggi è tornata a vincere.”

Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, non ha voluto essere estranea al coro di chi considera l’elezione in Sardegna l’inizio di una svolta.

“Cambia il vento, grazie ad una donna capace e determinata, ad un progetto di unità che ha saputo essere una alternativa vincente alla destra devastatrice – ha commentato -. Ora che la Sardegna e Alessandra Todde hanno aperto la strada occorre proseguire con la massima responsabilità da parte di chi deve guidare reali processi di rinnovamento della politica del centro sinistra, capaci di interpretare e rappresentare i veri bisogni e i desideri del Paese. Grande soddisfazione per noi di AVS, terza forza della coalizione e quattro consiglieri eletti”.

Redazione Madrid (con informazioni di Askanews)