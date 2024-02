Coppa Libertadores: al via gare di ritorno della Fase 2, Portuguesa e Puerto Cabello chiamate a ribaltare il risultato dell’andata

CARACAS. – Si torna a giocare la Coppa Libertadores con le gare di ritorno della Fase 2. All’andata Portuguesa – Palestino si é conclusa col punteggio 1 – 2, mentre Academia Puerto Cabello – Nacional de Montevideo é terminata 0 – 2.

Oggi, alle 18:00 (ora di Caracas) nello stadio El Teniente della cittá di Rancagua il “Penta” con Richard Blanco come punta di lancia andrá a caccia di quel gol che permetta di forzare i calci di rigore e qualificarsi nei 90 minuti di gioco senza soffrire quei minuti in piú nei tiri dal dischetto. Venezuelani e cileni, in caso di passaggio del turno alla Fase 3 della Libertadores, affronteranno la vincente del doppio confronto tra Atletico Nacional (Colombia) – Nacional (Paraguay): all’andata i “guaraníes” si sono imposti per 0-1.

Con il passaggio alla seguente fase, Palestino e Portuguesa garantirebbero la loro presenza in competizioni internazionali: in caso di vittoria entrerebbero nella fase a gironi della Coppa Libertadores, in caso di esito negativo disputerebbero la Coppa Sudamericana.

Domani, alle 18:00 lo stadio Gran Parque Central di Montevideo, fará da cornice alla sfida Nacional – Puerto Cabello. I “porteños” si trovano di fronte ad un’impresa piú difficile, dovranno segnare due reti e non subirne per pareggiare il globale e forzare i tiri dal dischetto.

Le squadre venezuelane hanno affrontato in 34 occasioni formazioni uruguaiane solo in due occasioni hanno portato a casa la vittoria: 1-2 dell’ Unión Atlético Maracaibo contro il Fénix nel 2004 e lo 0-1 dello Zulia contro il Nacional nel 2017.

In caso di passaggio del turno, il Puerto Cabello si troverà di fronte la vincente tra Sporting Cristal (Perú) – Always Ready (Bolivia): all’andata i boliviani si sono imposti per 6-1. Anche qui lo stesso discorso del Portuguesa, il passaggio alla Fase 3 garantirebbe la presenza nelle Coppe:: o Libertadores o Sudamericana.

(di Fioravante De Simone // redazione Caracas)