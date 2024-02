Ippica: il venezuelano Junior Alvarado vince nella “Saudi Cup”

CARACAS. – Con molta probabilitá appena ha tagliato il traguardo ed ha visto il suo nome sul tabellone luminoso dell’ippodromo King Abdulaziz di Riyadh, in Arabia Saudita, Junior Alvarado avrá festeggiato la vittoria con le frasi tipiche: “Naguará!” o “Ah mundo, Barquisimeto!”. Infatti il fantino nato a Barquisimeto, nello stato Lara, in sella al cavallo “Señor Buscador” ha vinto durante il fine settimana la prestigiosa “Saudi Cup”.

Il weekend della Saudi Cup si conferma uno degli eventi più illustri e attesi dell’anno, sia per la cultura che per lo sport. L’evento ha ospitato alcuni dei migliori cavalli da corsa, fantini e allenatori al mondo, dando allo stesso tempo risalto al meglio dello sport, della cultura e della moda sauditi. Il vincitore ha ricevuto anche un tappeto artigianale concepito dal Ministero della Cultura

Il successo del jockey venezuelano ha un sapore speciale. Quando mancavano circa 400 metri, Alvarado ed il suo cavallo erano in lotta per il 3º e 4º posto. Poi, in un batter d’occhi si sono ritrovati con la possibilitá di portare il vessillo del Venezuela sul gradino piú alto del podio bruciando nei 50 metri finali il giapponese Yuga Kawada ed il suo cavallo Ushba Tesoro. Per determinare il vincitore é stato necessario il fotofinish.

Arrivata alla 5ª edizione, la Saudi Cup è l’evento sportivo e culturale annuale del calendario di Riyadh. Offre ai partecipanti alle corse l’opportunità di essere parte di una gara di livello mondiale, di immergersi nella cultura e di sfoggiare il proprio abbigliamento più elegante. Infine, l’ampia gamma di attività culturali organizzate dal Ministero della Cultura ha offerto agli ospiti un’esperienza senza precedenti del patrimonio saudita e della tradizione equestre. I primi 10 a completare i 1.800 metri si divideranno un montepremi di 20 milioni di dollari. Stando a quanto é riferito sui diversi siti cosí saranno distribuiti i premi monetari.

Señor Buscador (Junior Alvarado) – 10 millioni $ Ushba Tesoro (Yuga Kawada) – 3,5 millioni $ Saudi Crown (Florent Geroux) – 2 millioni $ National Treasure (Flavient Prat)- 1,5 millioni $ Derma Sotogke (Cristophe Lemaire) – 1 millione $ Isolate – 600 mila $ Defunded – 500 mila $ Scotland Yard – 400 mila $ Crown Pride – 300 mila $ White Abarrio – 200 mila $

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)