Anche l’Italia presente al “Mobile Word Congress” di Barcellona

BARCELLONA – Anche l’Italia è presente al “Mobile Word Congress”, una delle manifestazioni fieristiche che ci mostra quale sarà il mondo del futuro. Sono circa 30 le aziende italiane, piccole e medie, presenti nel “Padiglione Italia” allestito dall’Ice e inaugurato con la presenza del responsabile dell’Ufficio, Giovanni Bifulco; il consigliere economico dell’Ambasciata d’Italia, Roberto Nocella; dal Console Generale a Barcellona, Emanuele Manzitti; e dalla responsabile dei rapporti con il corpo consolare della Generalitat, Anna María González Montes.

Intelligenza Artificiale, blockchain, formazione digitale, sensoristica, telemedicina, cybersecurity, internet of things sono solo alcuni dei settori presenti nell’evento. Mostrano come quello che ieri era frutto dell’immaginazione, come il mondo de “I Pronipoti”, la serie animata della Hanna Barbera che esordì negli Stati Uniti nel 1962, è in parte la realtà del presente e molto probabilmente lo sarà della società del futuro.

Quella inaugurata dal monarca, Felipe VI, e dal capo del Governo, Pedro Sánchez, è la settima edizione alla quale partecipa l’Italia. Sono attesi circa 100mila visitatori, che ne fanno una delle maggiori vetrine tecnologiche al mondo.

Il 27 febbraio, il Consolato Generale a Barcellona, nella sede dell’Istituto Europeo del Design (IED), organizzerà l’incontro “L’ecosistema delle start-up tra Italia e Spagna, sfide e opportunità del prossimo futuro”, in collaborazione con l’Ufficio Ice di Madrid e della Camera di Commercio italiana a Barcellona.

L’Ambasciatore d’Italia, Giuseppe Buccino, ha sottolineato che “si tratta di iniziative tese ad evidenziare l’alto grado di innovazione presente nel tessuto economico italiano con l’obiettivo di favorire la crescita e internazionalizzazione delle start-up italiane”.

Ha anticipato che nelle prossime settimane l’Ambasciata italiana e l’Ufficio ICE di Madrid lavoreranno ad un apposito progetto di promozione del Made in Italy che riguarderà l’ambito dell’Intelligenza Artificiale.

